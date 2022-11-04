День народного единства 4 ноября: новые открытки и поздравления с праздником

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Ежегодно 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов. В материале Сиб.фм публикуем поздравительные открытки и поздравления.

Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!

Поздравляем с Днем народного единства! Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и могущество Родины. Чтобы понимали, что все мы едины! Каждый человек — это крупица. И в то же время, он — это звено огромной и могущественной цепи, то есть человечества! Добра всем, благополучия и силы духа!

В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!

Поздравляю с Днем народного единства. Пусть в мире станет больше доброты, любви и понимания. Пусть каждый народ борется за свое счастье, а не за новые земли. Пусть каждый человек проявляет дружелюбность, а не агрессию. Желаю мудрости, силы воли, смелости и щедрости души. Желаю безграничной любви к своей Родине, своему народу и давним традициям, а также уважения к другим народам мира и постоянного стремления к светлому будущему.

Поздравляю с Днём народного единства и желаю всегда верить в лучшее, стремиться к светлому будущему и помнить о великой истории своего народа. Пусть для дружбы не будет границ, пусть для мечтаний не будет предела. Желаю здравствовать и с каждым днём вносить свой вклад в развитие, процветание своей страны, своего народа, всего мира!

Поздравляю все народы, когда то дружно взявшиеся за руки и называющие друг друга братьями. Желаю, чтобы в сердце каждого всегда была жива память о народном единстве, общих целях и ценностях. Желаю всегда сохранять достоинство, уважение, понимание и чуткость в сердцах, не смотря на то, какой вы нации. Пускай всегда небо над вашими головами будет ясным, безоблачным, добрым, а главное мирным. С днем народного единства!

Пускай между всеми народами будут мир и согласие! Я от всего сердца желаю, чтобы все мы стали дружнее и терпимее друг к другу, ведь каждый народ ценен и важен! Желаю всем только добра, понимания, гармонии, и конечно, счастья!

С Днём народного единства. Пусть каждый народ в этом мире будет трудолюбив и терпим, отважен и силён. И пусть жизнь у каждого будет благополучна и богата. Желаю мира и радости, здоровья и счастья. Желаю каждый день встречать с улыбкой и с крепкой верой в единство своего народа, в единство всех добрых сердец на Земле!

Желаю всегда ценить, уважать и поддерживать ближнего. Никогда не забывай, что, несмотря на национальность, религиозные убеждения и даже цвет кожи, все люди имеют душу и сердце. Если каждый сможет вырастить в себе зерно сострадания, чуткости и просто человечности, то жизнь станет светлой и мирной. Тогда все люди смогут взяться за руки и быть едины. Дари добро. С днем народного единства.

Крепкие семейные узы, дружба, солидарность, народное единство — все это залог мирного неба над головой, поэтому я хочу пожелать вам никогда не забывать об этом. Мы все представители разной национальности и вероисповедания, но только вместе мы едины и сильны как никогда. Так давайте ценить и беречь дружбу, сложившуюся между нами. С Днем народного единства!

Поздравляю с Днём народного единства и от души желаю неизменно и искренне верить в себя, в свой народ, в общие силы и единые идеи. Желаю мира и удачи, радости и благополучной жизни среди добрых, щедрых, весёлых, прекрасных людей!

Поздравляю с Днём народного единства и хочу пожелать всегда оставаться смелым, добрым, честным человеком, помнящим историю своего народа, знающим свои традиции, ценящим своё происхождение. Желаю, чтобы во всём мире был мир, чтобы во всех народах сохранялся лад, чтобы во всех людях бились добрые и дружелюбные сердца!

С Днём народного единства. Желаю чтить давние традиции и свою историю, желаю не забывать о том, как твой народ прокладывал путь к свободе и счастью, желаю уверенно идти к своим мечтам и победам. Помни: в единстве сила, в народе — власть. И я желаю славной и благополучной жизни для нашего народа, желаю удачи тебе во всех начинаниях и здоровья.

Поздравляю с Днём народного единства. Желаю никогда не сомневаться в силе своего духа, своего народа. Желаю с уважением и пониманием относиться и к другим народам мира. Пусть на нашей планете царит дружба. Пусть весь белый свет будет усеян яркими красками, весёлыми танцами, звонкими песнями, пёстрыми костюмами, добрыми национальностями, счастливыми улыбками!

В этот значительный для всех день — День народного единства — как-то особенно ощущаешь единение с народом, наше единство духа и непобедимую силу. Хочется всем пожелать любви к своей родной стране, крепости самосознания, больше друзей всяких национальностей в разных уголках мира! А над головой пусть всегда будет спокойное небо, солнце ярко светит, в душе пусть пребудет отличное настроение. Со светлым праздником вас, друзья!

С праздником! Пусть мы единым строем будем воздвигать счастье, любить и оберегать наш народ, непобедимыми станем перед всеми неприятностями и трудностями. Пусть каждый говорит о себе с гордостью, уважает и бережет свой дом, каждого, кто рядом. Поздравляю с днем народного единства!

Ранее Сиб.фм писал о том, как россияне будут отдыхать в День народного единства и на новогодние праздники. Также напоминаем, кому оплатят рабочий день 4 ноября.

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