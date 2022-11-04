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общество

Депутат ГД от Забайкалья предложил создать Министерство информации и пропаганды

Фото Депутат ГД от Забайкалья предложил создать Министерство информации и пропаганды
Фото Депутат ГД от Забайкалья предложил создать Министерство информации и пропаганды

Фото: ZabNews

Андрей Гурулёв предложил создать в России новое министерство.

Депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулёв предложил создать в России Министерство информации и пропаганды. Об этом он сообщил 3 ноября во время пресс-конференции в Чите, передаёт ИА ZabNews.

«Мы к ней [информационной войне] уже адаптировались. Мы научились различать, где белое и где чёрное. Научились различать, где фейки и где правда. Мы научились не доверять первичной информации, перепроверять. Говорят, что мы информационную войну проигрываем. По моему мнению, основная проблема – это отсутствие единого центра управления этой темой», – сказал Гурулёв.

По словам депутата, новое профильное министерство могло бы заниматься информационным противоборством и опровергать фейки.

«Надо работать теми же средствами, которыми работают с нами», – добавил Андрей Гурулёв.

Напомним, ранее в Новосибирске депутата Мамонтова исключили из партии после ДТП с ребёнком.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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