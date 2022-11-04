Дмитриевская суббота 5 ноября 2022: священник назвал главный запрет на кладбище в день поминовения усопших

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Дмитриевская или родительская суббота – один из поминальных дней, когда вся православная церковь возносит молитвы за «прежде почивших». Есть у таких дней и свои правила, которые включают строгие запреты.

Как высчитать дату?

Такой день – это ближайшая суббота перед празднованием дня памяти святого великомученика Дмитрия Солунского 8 ноября. Если день памяти святого выпадает на субботу, то родительской будет считаться предыдущая. В 2022 году Димитриевская суббота отмечается 5 ноября.

Искренняя молитва важнее

Дмитриевскую субботу и в церквях, и на кладбищах совершают заупокойные литии и панихиды. Посещение кладбищ — благочестивая традиция, однако не следует забывать, что главное — это молитва, поясняет православная онлайн-энциклопедия.

Если у вас нет возможности посетить церковь или храм в этот день по разным, то таинство молитвы можно совершить и в домашних условиях. Для молитвы необходимо использовать церковную атрибутику:

· церковные свечи,

· лампадку,

· иконы святых.

Тесты молитвы об усопших можно найти в любом молитвослове.

Нежелательные действия

1. В Родительскую субботу не принято плакать.

2. Не стоит заниматься уборкой дома.

3. Нельзя плохо говорить об умерших – вспоминается только хорошее.

4. Запрещено поминать усопших спиртными напитками.

5. Нельзя приносить в церковь мясо и алкоголь (разрешен только кагор).

6. Смеяться, петь или участвовать в развлекательных мероприятиях в родительские субботы считается кощунством.

7. Нельзя заниматься гаданиями, «вызыванием духов умерших» и другими языческими и колдовскими обрядами.

Как провести родительскую субботу?

В России сложилась традиция в Родительские субботы посещать кладбища. Как говорят священнослужители, на кладбище в эти дни ездить можно, но необязательно. Если получается совместить Богослужение с поездкой на могилу – хорошо, но не забудьте на кладбище помолиться об усопшем. Главное – не ездить на кладбище вместо службы в храме. Умершим гораздо важнее молитвы, чем посещение могилы.

Хорошо в такой день подавать милостыню: еду, одежду, в некоторых случаях деньги. Раньше на поминки собирали разных людей, приглашали и знакомых, и незнакомых, и нищих, и богатых. Всех кормили, чтобы они в благодарность за это угощение поминали усопшего, молились о нем. В качестве пожертвования принято приносить постные продукты – хлеб, сладости, фрукты, овощи.