Кошки чувствуют смерть хозяев: как ведут себя питомцы перед трагедией

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Кошки всегда считались особенными существами, которые обладают некими экстрасенсорными способностями и могут предвидеть надвигающуюся беду. В материале Сиб.фм рассказываем, как кошки чувствуют смерть и предупреждают о ней.

Как кошки предвидят опасность?

Ученые назвали две версии, почему коты могут чувствовать приближение опасности. Во-первых, в запахе человека может проявиться запах крови, который люди не чувствуют. А вот коты и иные животные могут уловить его, поэтому впадают в непонятное состояние. Они будут нервничать, переживать, «летать» без остановки по дому и в целом вести себя очень странно.

Вторая версия – у них очень развита интуиция, называемая шестым чувством кошек. Оно может подстроиться под энергетическое поле хозяина, а коты — под его судьбу. В данном случае речь идет о плотной энергетической связи человека и его питомца.

Кошки издавна считаются прирожденными медиками. Они ощущают, как человеку тяжело. В подобном случае кот обычно усаживаются рядом, переводя на себя негативную энергию, и человеку будет легче. Кот жертвует собой для него, но после этого животное может заболеть.

Могут ли коты чувствовать смерть хозяина?

Домашние питомцы ощущают, что человек болен, даже если сам он чувствует себя отлично. Если ваш любимец раньше был не очень нежным с вами, а сейчас ходит по пятам, стоит подумать о здоровье. Обратите внимание на то, к какому месту кот больше всего прижимается – вполне вероятно, что именно там и есть очаг заболевания.

Кроме экстрасенсорных способностей, коты отличаются еще одной силой — обонянием. С его помощью они легко определяют приближение болезни до того, как человек сам все узнает. Организм человека все время перестраивается. Если его обычная работа нарушена, он выделяет вещества, которые улавливает нос кота. К примеру, если вы простудились, можно понять, чувствует ли это питомец. Если кошка все время ходит за вами, значит, она точно что-то ощущает.

На последних стадиях смертельной болезни человеческий организм выделяет вещества, которые способен уловить нос кота. Сюда относится и скачок сахара в крови человека, который болен диабетом.

Есть случаи, когда животные начинали беспокоиться или впадали в стресс, приближаясь к хозяину. После этого медицинские анализы показывали тот или иной диагноз. Если бы это не было обнаружено вовремя, могло бы привести к трагическим последствиям. Поэтому можно смело сказать, что коты не только чувствуют смерть, но и могут предупредить своего владельца об опасности.

Ощущают ли кошки смерть сородичей?

Относительно предчувствия, которое связано с переменами в организме других животных, тут все так же, как и с людьми. Другой вопрос в том, что кот не всегда будет показывать переживание.

Бывает так, что, когда один из животных уходит из жизни, другой может очень скучать по нему. Такая боль утраты знакома многим питомцам. Более сильное переживание проявляется у котов, которые дружно жили, ели вместе, спали и играли. Кошке трудно терять друга. Если такое случается, она обычно слоняется по дому, ищет его, печально мяукает и смотрит в каждый угол.

Может наблюдаться вялость, отказ от еды, хотя при этом животное полностью здорово по физическим показателям. Стоит помнить, что такое состояние не должно тянуться слишком долго, иначе могут появиться проблемы со здоровьем. Спустя несколько дней пробуйте поиграть с котом, покормите его чем-то вкусным, уделяйте больше внимания.

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