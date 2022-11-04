Критический уровень загрязнённости воздуха 4-й день подряд зафиксирован в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншоты с сайта AirVoice

Степень загрязнения воздуха в Новосибирске достигает 7 баллов из 10 с 1 ноября.

С 1 ноября уровень загрязнённости воздуха в Новосибирске поднялся до «красного» порога в 7 баллов: согласно 10-балльной шкале AirVoice, такой показатель оценивается как опасный.

Сервис рекомендует жителям города не выходить на улицу, а также прогнозирует дальнейшее ухудшение качества воздуха в течение дня.

Из приведённой на сайте статистики следует, что критический уровень загрязнения воздуха в 7 баллов наблюдается в Новосибирске с 1 ноября. На протяжении этих дней показатель увеличивался до 8 баллов, а самым минимальным значением были 3 балла.

По шкале оценивания, которую использует сервис, показатель в 1 балл характеризует воздух как чистый, а 10 баллов свидетельствуют о предельно высокой концентрации вредных веществ в атмосфере. 7 баллов — пороговое значение, которое определяет уровень загрязнения как опасный для человека.