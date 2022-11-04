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Легенда «Барселоны» Жерар Пике опубликовал прощальное видео

Фото Легенда «Барселоны» Жерар Пике опубликовал прощальное видео
Фото Легенда «Барселоны» Жерар Пике опубликовал прощальное видео

Фото: @3gerardpique

Жерар Пике сообщил об уходе из «Барселоны».

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике объявил о своём уходе и завершении карьеры. Об этом легендарный защитник испанской команды сообщил в своих соцсетях. Пике опубликовал прощальное видео.

Последним матчем Жерара Пике станет встреча в 13-м туре Ла Лиги с «Альмерией».

Пике играл за «Барселону» 14 лет, свою карьеру он начал в этом клубе. В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», в 2006-м год играл за «Реал Сарагосу», а в 2008-м окончательно вернулся в родную команду.

Напомним, в Новосибирске ищут официантов для работы в Катаре на ЧМ-2022 по футболу.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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