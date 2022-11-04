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Моментальный лифтинг: две эти процедуры перед нанесением макияжа убирают морщины на лице

Фото Моментальный лифтинг: две эти процедуры перед нанесением макияжа убирают морщины на лице
Фото Моментальный лифтинг: две эти процедуры перед нанесением макияжа убирают морщины на лице

Freepik, authors: skynesher, Jun, Jovana Stojanovic

Эксперты по макияжу рекомендуют проводить определенные процедуры перед нанесением макияжа, чтобы скрыть морщины.

Специалист по макияжу Сара Амелия Фогг рассказала о двух простых процедурах, которые не занимают много времени и усилий, но при этом позволяют скрыть лишние морщины и замаскировать недостатки кожи.

По ее словам, важно подготовить кожу к макияжу. Эксперт рекомендует представительницам прекрасного пола умыть лицо с помощью отшелушивающих средств – мягкого скраба, после чего необходимо увлажнить кожу кремом или сывороткой. В таком случае макияж будет ложиться ровнее.

Фото Моментальный лифтинг: две эти процедуры перед нанесением макияжа убирают морщины на лице 2

Если не провести эти две процедуры перед нанесением косметики, то тональное средство ляжет на кожу неровно и все ее недостатки будут видны невооруженным взглядом, объяснила Фогг. Она также советует не пренебрегать базой под макияж. Это дает возможность сделать его стойким.

Выглядеть визуально моложе – естественное желание женщин. Добиться этого можно с помощью макияжа. Однако при нанесении косметики многие часто совершают одни и те же ошибки, которые, наоборот, делают лицо визуально старше. Так, визажист Шафран Хьюз назвала пять самых распространенных ошибок в макияже.

Фото Моментальный лифтинг: две эти процедуры перед нанесением макияжа убирают морщины на лице 3

  1. Яркий макияж глаз. Некоторым женщинам нравится яркий макияж глаз, но, по словам эксперта, его лучше избегать: «Густая подводка может старить глаза во многих отношениях. Более темные цвета не только сужают глаза, но и подчеркивают темные круги», –объяснила она. Хьюз рекомендует использовать подводку и тени нюдовых оттенков, которые визуально распахивают и освежают взгляд. Кроме того, визажист рекомендовала «держаться подальше» от теней на гелевой основе, так как они могут растекаться, забиваясь в мелкие морщины, лишь подчеркивая их.

  2. Тонкие брови. По мнению Хьюз, брови – верный способ определить возраст, так как со временем они имеют особенность редеть и становиться тоньше. Чтобы лицо выглядело моложе, визажист советует тщательно ухаживать за бровями, добавляя нужный объем с помощью специального карандаша, которым можно прорисовать каждый волосок.

  3. Темная помада. С возрастом губы теряют объем, поэтому темная помада в макияже противопоказана, рассказала эксперт. Создать иллюзию более полных губ можно с помощью глянцевых светлых оттенков или помады, которая на один-два тона темнее естественного цвета губ.

  4. Плотный тональный крем. Использование плотного тонального крема приводит к тому, что макияж просто «оседает» во все линии и морщины, подчеркивая любые недостатки. Поэтому важно выбирать тональный крем с легкой основой, способной создавать иллюзию увлажненной и сияющей кожи, которая всегда ассоциируется с молодостью.

  5. Пропуск праймера. Праймер – один из самых верных способов добиться сияющего и легкого макияжа. Он не только скрывает поры и мелкие морщинки, но также выравнивает цвет лица и увлажняет кожу, подготавливая ее к нанесению тональной основы. Кроме того, праймер повышает стойкость макияжа, поэтому вероятность того, что он скатается в течение дня, минимальна. В качестве идеальной базы визажист посоветовала выбирать силиконовый праймер, который отлично скрывает выраженные морщины, в том числе вокруг рта и глаз.

Ранее Сиб.фм писал о том, как убрать морщины без ботокса. Напомним, что косметолог проболталась о копеечном аптечном средстве от морщин, а также мы рассказали о упражнениях, которые помогут избавиться от морщин.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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