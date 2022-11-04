Моментальный лифтинг: две эти процедуры перед нанесением макияжа убирают морщины на лице

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Эксперты по макияжу рекомендуют проводить определенные процедуры перед нанесением макияжа, чтобы скрыть морщины.
Специалист по макияжу Сара Амелия Фогг рассказала о двух простых процедурах, которые не занимают много времени и усилий, но при этом позволяют скрыть лишние морщины и замаскировать недостатки кожи.
По ее словам, важно подготовить кожу к макияжу. Эксперт рекомендует представительницам прекрасного пола умыть лицо с помощью отшелушивающих средств – мягкого скраба, после чего необходимо увлажнить кожу кремом или сывороткой. В таком случае макияж будет ложиться ровнее.
Если не провести эти две процедуры перед нанесением косметики, то тональное средство ляжет на кожу неровно и все ее недостатки будут видны невооруженным взглядом, объяснила Фогг. Она также советует не пренебрегать базой под макияж. Это дает возможность сделать его стойким.
Выглядеть визуально моложе – естественное желание женщин. Добиться этого можно с помощью макияжа. Однако при нанесении косметики многие часто совершают одни и те же ошибки, которые, наоборот, делают лицо визуально старше. Так, визажист Шафран Хьюз назвала пять самых распространенных ошибок в макияже.
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