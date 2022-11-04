Названы даты установления снежного покрова за последние шесть лет в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Гидрометеоцентр Новосибирска предоставил данные об изменениях наступления снегопада в городе за последние шесть лет.

Первый снегопад в Новосибирске прошел еще в конце сентября, однако снежный покров в городе пока не установился, Гидрометеоцентр города предоставил данные об изменениях наступления снегопада в городе за последние шесть лет.

По данным службы, в прошлом году постоянный снег лег в Новосибирске 1 ноября, в 2020 году — 12 ноября. Годом ранее, в 2019-м — 9 ноября. В 2018 году снежный покров установился 31 октября, в 2017-м — 6 ноября, а в 2016-м снег лег 6 октября.

Таким образом, снег в Новосибирске ложится обычно не раньше ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с понедельника, 7 ноября, в городе ожидается похолодание.