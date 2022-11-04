Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество наука

Названы даты установления снежного покрова за последние шесть лет в Новосибирске

Фото Названы даты установления снежного покрова за последние шесть лет в Новосибирске
Фото Названы даты установления снежного покрова за последние шесть лет в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Гидрометеоцентр Новосибирска предоставил данные об изменениях наступления снегопада в городе за последние шесть лет.

Первый снегопад в Новосибирске прошел еще в конце сентября, однако снежный покров в городе пока не установился, Гидрометеоцентр города предоставил данные об изменениях наступления снегопада в городе за последние шесть лет.

По данным службы, в прошлом году постоянный снег лег в Новосибирске 1 ноября, в 2020 году — 12 ноября. Годом ранее, в 2019-м — 9 ноября. В 2018 году снежный покров установился 31 октября, в 2017-м — 6 ноября, а в 2016-м снег лег 6 октября.

Таким образом, снег в Новосибирске ложится обычно не раньше ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с понедельника, 7 ноября, в городе ожидается похолодание.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

снег
Гидрометеоцентр
снегопад
ноябрь
похолодание
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

44932
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
39600
Такой год бывает раз в 60 лет: что готовит для России Черный Кролик
37293
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
31345
Мобилизованные рассказали, что происходит в НВВКУ Новосибирска после окончания мобилизации
19964
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
17031
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями
15614
В Новосибирской области арестовали сбившего ребёнка депутата Мамонтова на RAV-4