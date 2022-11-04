Новосибирец выломал дверь в дом для кражи дрели и лобзика

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Житель Коченёво ногами выбил дверь в частный дом, чтобы выкрасть электроинструменты на четыре тысячи рублей.

4 ноября в МВД по Новосибирской области сообщили о задержании 51-летнего жителя посёлка Коченёво: неоднократно судимого мужчину стали разыскивать после кражи имущества из частного дома.

Об инциденте стало известно 3 ноября: один из жителей Коченёво заявил, что из его дома пропали несколько хранящихся на веранде электроинструментов — лобзик, дрель и электропила. Кроме того, был повреждён дверной навес. Общая сумма похищенного составила четыре тысячи рублей.

Следственно-оперативная группа установила и задержала подозреваемого: мужчина жил по соседству с пострадавшим. 51-летний местный житель не стал отрицать вину и признался, что проник в дом, так как хотел присвоить имущество соседа и знал наверняка, что на момент проникновения того нет дома. Мужчина выбил дверь ногой, забрал инструменты, а после спрятал их в своём гараже.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». На момент написания публикации проводится расследование, а также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.