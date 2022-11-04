Новосибирская прокуратура начала проверку гибели 16-летней девушки в ДТП с «Ладой»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области проверит ДТП в Черепановском районе, в результате которого скончалась 16-летняя девушка.

4 ноября региональная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в Черепановском районе. По предварительным данным, вечером 3 ноября на трассе «Сузун-Черепаново» остановился рейсовый автобус, из которого вышла 16-летняя девушка. Она обошла автобус и попыталась перебежать дорогу, в результате чего попала под колёса ехавшей во встречном направлении «Лады». От полученных травм девушка погибла на месте.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, автобус совершил остановку в неположенном месте, в то время как «Лада» двигалась с разрешённой скоростью.

«По данному поводу прокуратурой Черепановского района организована проверка соблюдения законодательства о дорожной безопасности в отношении перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, органами внутренних дел по этому поводу проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой района под контроль», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Напомним, 3 ноября депутата Сергея Мамонтова, который несколько дней назад сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, исключили из партии «Единая Россия».