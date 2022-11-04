Обомлеете от цен к Новому году: эксперты назвали товары, которые баснословно подорожают в декабре 2022

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев назвал продукты, которые резко подорожают к Новому году.

Как рассказал Александр Разуваев, цена на некоторые товары увеличится, поэтому что-то лучше приобрести сейчас, например красную и черную икру в банках. Эксперт уточнил, что срок годности икры позволяет приобрести этот продукт заблаговременно.

«Подорожает прежде всего спиртное: импортный алкоголь, у нас и так его дефицит, хотя крымское игристое вино не хуже. Подорожает стандартный набор «индекса оливье», который всегда повыше инфляции. Я думаю, в этом году годовая инфляция будет 12%, а «индекс оливье» – под 20%», –считает он.

В свою очередь, экономист Татьяна Куликова спрогнозировала рост инфляции в ближайшее время. Однако, по ее словам, это будет происходить постепенно, поэтому резкого подъема цен не случится. По мнению специалиста, товары могут заметно подорожать в начале 2023 года.

Что касается повышения цен в преддверии Нового года – это естественный процесс, так как большинство россиян начинают закупаться перед праздниками, добавила она.

«Если есть возможность купить то, что сохранится, например консервы, лучше это сделать сейчас», – заключила Куликова.

Ранее Сиб.фм писал о том, сколько россияне будут отдыхать на новогодние каникулы. Напомним, что в Новосибирске представили программу празднования Нового года 2023, а также стало известно, как украсят город к празднику.

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