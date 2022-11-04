«Один телефон на всех»: жительницы Новосибирска рассказали о звонках мобилизованных мужей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; носят иллюстративный характер

Жены мобилизованных сибиряков рассказали, как часто удаётся созваниваться с мужьями перед отправкой в зону СВО.

Жительница Новосибирска Яна почти не выпускает из рук мобильный телефон. Говорит, мобилизованный муж может позвонить в любую секунду, и пропустить этот звонок она не может. "У меня уже телефонозависимость", — признается девушка. Похожая ситуация и у Дарьи из Томска, и у Ирины из Новосибирска. Жёны мобилизованных рассказали журналисту Сиб.фм, как часто удаётся связываться с бойцами и о чем рассказывают призванные сибиряки.

"Верю в лучшее"

Владимира мобилизовали 29 сентября, а 2 октября он уже прибыл в призывной пункт на базе НВВКУ. По словам его жены Яны, пока мужчина находился там, они созванивались по несколько раз в день — использование мобильных телефонов было разрешено. Когда стало известно о скором отбытии на перевалочный пункт в другом городе, после которого мобилизованным предстояло отправиться в зону СВО, понадобилось купить новое устройство.

— Сначала мы взяли противоударный и водонепроницаемый телефон, достаточно мощный с точки зрения защиты. Вот только он был с камерой, а такими пользоваться нельзя, и Вова попросил купить самый обычный кнопочный телефон.

2 ноября он позвонил Яне и рассказал, что их отправляют на перевалочный пункт не ночью, как было запланировано, а буквально через пару часов.

Мы поговорили около пяти минут, он сказал: «Нас отправляют через два-три часа, ты меня не теряй и не переживай. Как будет возможность, сразу позвоню».

Владимир попросил Яну отвечать на звонки с любого номера: мужчина предположил, что им станут выдавать один телефон, с которого по очереди будут звонить все, а номера всегда будут меняться.

Обычно мы разговаривали на отвлечённые темы, или он рассказывал, как у них внутри... Перед отъездом из Новосибирска рассказал, что собачку подобрали на перроне, говорит: «С нами теперь поедет».

Несмотря на то, что Яна старается поддерживать внутреннее спокойствие, волнение все же остается.

—Но я всегда думаю, что если предполагать плохое, его и притянешь, поэтому верю в лучшее.

"Каждый день напоминаю, как я жду его"

Как рассказала жительница Томска Дарья, из-за разницы во времени она может созвониться с мужем Дмитрием только поздно ночью. В том числе и поэтому времени на разговор остаётся не так много, и девушка старается успеть рассказать как можно больше: как дела дома и на работе, каким образом развивается ситуация в мире.

У меня есть немного времени, чтобы передать многочисленные приветы и слова поддержки, сказать самые важные слова. Каждый день напоминаю, как я жду его, как горжусь им и как сильно люблю.

Дарья отмечает, что Дмитрий не может раскрывать конкретные детали о том, как проходят его дни — только «обрисовать» ситуацию.

— Всё сводится к общим моментам: «Получили письма от детей», «Выдали форму», «Не болею»... Сейчас он проходит обучение, и со дня на день их могут отправить — об этом не предупреждают заранее.

"Каждого звонка ждешь как первого"

Муж еще одной жительницы Новосибирска Сергей несколько недель назад покинул призывной пункт в НВВКУ. Мужчина попал туда практически в самом начале — повестка пришла спустя пару дней после объявления мобилизации. Сейчас он ждёт «переброса» в следующую локацию и продолжает проходить обучение.

Супруги до сих пор созваниваются каждый день: военнослужащим разрешено использовать мобильные устройства, поэтому Ирина и Сергей постоянно находятся на связи.

Каждого звонка всё равно ждёшь буквально как первого! Хочется успеть поделиться всем, что произошло, пока он находится не дома.

В октябре Сиб.фм выяснил, как проходят свидания мобилизованных новосибирцев с семьями: их близкие рассказали, что происходит с их стороны забора призывного пункта, развёрнутого на базе НВВКУ.