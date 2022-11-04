Отец лишает девственности: дикие свадебные традиций, которые существуют до сих пор

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Свадебные обряды в некоторых странах настолько уникальны и ошеломляющи, что способны шокировать любого. Прочтёшь такое и подумаешь – как же прекрасно, что я родилась в России.

Шок-традиции

Для удобства читателей мы подобрали самые популярные свадебные шок-традиции и ритуалы, чтобы не отравить лишней информацией. При изучении этой темы, автора даже подташнивало.

Свадьба через боль

Остров Бали: на этом с виду миролюбивом и райском острове жениху и невесте перед свадебным торжеством подпиливают шесть зубов. По мнению балийцев, если не спилить зубы, у пары могут обостриться звериные инстинкты, которые приведут к бедам.

Намибия: в этой стране девушка надевает вместо фаты специальный головной убор «экор». Он изготавливается из козьей кожи, натирается жиром и смолой. Весит он около 10-ти килограммов.

Шотландия: девушку в белом платье, с фатой и макияжем принято закидывать грязью, сажей, разными соусами, остатками еды, причем делают это сами гости.

Африка: отец невесты должен потрогать интимные органы жениха и сказать, сколько раз он обязан удовлетворить свою тещу. Таким образом проверяют выносливость молодого человека.

Малайзия: за три дня до свадьбы будущим молодоженами запрещают принимать душ и ходить в туалет. Также в эти дни молодым дают минимальное количество еды и воды.

Нигерия: жениха прогоняют через строй родни невесты, которые бьют будущего зятя палками. Своеобразная проверка на выносливость.

Кения: отец невесты на прощание плюёт ей на голову и грудь. Таким образом он благословляет молодых на счастливый брак.

Дичь первой ночи

Но всё это лишь цветочки по сравнению с ритуалами лишения девственности в разных странах мира. Отметим, что некоторые из них до сих пор в чести.

Папуа — Новая Гвинея: девочек в возрасте 6-8 лет раздевают и заставляют ходить по деревням, привлекая сексуальный интерес мужчин. Заняться сексом с ребенком может абсолютно любой мужчина в возрасте от 10 до 70 лет. Так семья показывает соплеменникам, что их дочь чиста.

Океания: за пару дней до брачного обряда жених приглашает в гости от 3 до 5 своих друзей и предоставить им свою девушку в качестве любовницы, чтобы они могли подтвердить, что она до свадьбы она была невинна.

Суматра: в некоторых поселениях этого острова до сих пор действует обычай права первой ночи, согласно которому невинности девушку лишает ее отец и другие родственники. Обычно это происходит, как только ей исполняется 17 лет. Если же девушка отказывается проходить подобный обряд, то в этом случае она не сможет выйти замуж.