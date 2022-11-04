Посвящённый погибшим военным Росгвардии мемориал открыли в День народного единства в Новосибирске

Фото из Telegram-канала «Новосибирь»
4 ноября в Новосибирске прошла церемония открытия мемориального комплекса, посвящённого военнослужащим Росгвардии региона, погибшим при исполнении воинского долга.
В День народного единства на территории одной из войсковых частей состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса: его создали в честь военнослужащих Росгвардии Новосибирской области, которые погибли во время исполнения воинского долга.
Открыть мемориал прибыли командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант Николай Марков, руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства региона Алексей Кириллов, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Алексей Кириллов обратился к присутствующим на церемонии военным Росгвардии и гостям от имени и по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
«Подразделения гвардейцев-сибиряков всегда отличались боеспособностью, профессионализмом, умением выполнить стоящие перед ними задачи. Подразделение, на территории которого мы находимся, имеет семидесятилетнюю историю, выполняя задачи по охране стратегически важных объектов, проявляя героизм в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Открытие мемориала – это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину. Светлая им память!», — приводятся слова Кириллова на сайте правительства региона.
Отмечается, что военные новосибирской Росгвардии участвовали в локальных конфликтах на территории Нагорного Карабаха, Армении, Азербайджана, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Чеченской Республики.
Ранее Сиб.фм писал о знаковых мемориалах города: среди них можно найти как полноценные комплексы и ансамбли, так и мемориальные доски, памятники и бюсты.
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