Посвящённый погибшим военным Росгвардии мемориал открыли в День народного единства в Новосибирске

Фото из Telegram-канала «Новосибирь»

4 ноября в Новосибирске прошла церемония открытия мемориального комплекса, посвящённого военнослужащим Росгвардии региона, погибшим при исполнении воинского долга.

В День народного единства на территории одной из войсковых частей состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса: его создали в честь военнослужащих Росгвардии Новосибирской области, которые погибли во время исполнения воинского долга.

Открыть мемориал прибыли командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант Николай Марков, руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства региона Алексей Кириллов, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Алексей Кириллов обратился к присутствующим на церемонии военным Росгвардии и гостям от имени и по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

«Подразделения гвардейцев-сибиряков всегда отличались боеспособностью, профессионализмом, умением выполнить стоящие перед ними задачи. Подразделение, на территории которого мы находимся, имеет семидесятилетнюю историю, выполняя задачи по охране стратегически важных объектов, проявляя героизм в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Открытие мемориала – это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину. Светлая им память!», — приводятся слова Кириллова на сайте правительства региона.

Отмечается, что военные новосибирской Росгвардии участвовали в локальных конфликтах на территории Нагорного Карабаха, Армении, Азербайджана, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Чеченской Республики.

Ранее Сиб.фм писал о знаковых мемориалах города: среди них можно найти как полноценные комплексы и ансамбли, так и мемориальные доски, памятники и бюсты.