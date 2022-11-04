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общество

Путин подписал указ о выплате 195 тысяч мобилизованным и контрактникам

Фото Путин подписал указ о выплате 195 тысяч мобилизованным и контрактникам
Фото Путин подписал указ о выплате 195 тысяч мобилизованным и контрактникам

Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ поручил выплатить по 195 тысяч рублей мобилизованным и проходящим службу по контракту.

3 ноября Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации». Подписанный указ от 2 ноября опубликовали на портале правовой информации.

Из текста документа следует, что единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей предназначена для следующих категорий:

гражданам РФ, призванным на военную службу в рамках мобилизации;

гражданам РФ, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ;

иным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ во время проведения специальной военной операции.

Отмечается, что таким образом должна быть обеспечена дополнительная социальная поддержка военнослужащих.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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