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Полное лунное затмение увидят жители Новосибирской области 8 ноября

Фото Полное лунное затмение увидят жители Новосибирской области 8 ноября
Фото Полное лунное затмение увидят жители Новосибирской области 8 ноября

Фото с сайта freepik.com, носит иллюстративный характер

Вечером 8 ноября в небе над Новосибирском станет видным полное лунное затмение: в этот раз оно носит особенный характер.

Через несколько дней жители Новосибирска смогут стать свидетелями необычного лунного затмения, в котором соединятся сразу несколько притягивающих внимание характеристик.

Первый фактор заключается в том, что 8 ноября лунное затмение будет полным: такое происходит, только когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли. В это время небесное тело может приобретать тёмно-красный цвет, из-за чего Луну иногда называют Кровавой.

В этот раз полное лунное затмение над Новосибирском можно будет наблюдать с 17:30 до 19:50.

Вторая особенность грядущего астрособытия в том, что затмившаяся Луна покроет Уран. Небесное тело будет проходить перед планетой с 18:56 до 19:35.

Как отмечается в открытых источниках, покрытие планет именно Луной в затмении — достаточно редкое астрономическое явление.

А уже 9 ноября Уран в противостоянии с Солнцем: согласно астрокалендарю, составленному Большим новосибирским планетарием, наблюдать это можно будет в 15:00.

Как писал Сиб.фм, лунное затмение 8 ноября станет закрывающим коридор лунных затмений. О том, что не рекомендуется делать до его окончания, можно прочитать здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
новосибирский планетарий
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