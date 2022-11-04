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Самолёт из Петербурга из-за сильного тумана кружил над Новосибирском

Фото Самолёт из Петербурга из-за сильного тумана кружил над Новосибирском
Фото Самолёт из Петербурга из-за сильного тумана кружил над Новосибирском

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

В небе над Новосибирском летал кругами самолёт, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Барнаул.

Днём 4 ноября новосибирцы заметили в небе над городом самолёт, летающий кругами — фотографии оставляемых им следов опубликовали в сообществе «АСТ-54» около полудня.

В публикации сообщалось, что точкой вылета воздушного судна был Санкт-Петербург, а пунктом прибытия — Барнаул. Нахождение самолёта в небе над Новосибирском объяснили погодными условиями в Алтайском крае: из-за сильного тумана пилоты не могли пойти на посадку.

«Пока в Барнауле туман, лётчики решили провести экскурсию по Новосибирску», «Как красиво смотрятся белые следы от самолётов на голубом небе!», — написали жители под публикацией, а также поделились своими фотографиями самолётных кругов.

Согласно данным метеорологического сервиса Gismeteo, пасмурная погода с изморозью и туманом пришла с самого утра. Ориентировочное прояснение прогнозируется с 16 часов.

Фото Самолёт из Петербурга из-за сильного тумана кружил над Новосибирском 2

По словам новосибирцев, самолёт сделал не меньше пяти кругов над городом. В результате воздушное судно всё же совершило посадку в Толмачёво.

В октябре Сиб.фм рассказывал об экстренной посадке, которая понадобилась китайскому самолёту из-за состояния пассажира.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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