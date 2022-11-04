Точный график магнитных бурь на ноябрь 2022 года: самые опасные дни для гипертоников

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Уже в начале ноября метеопатам нужно готовиться к геомагнитным ударам. На этот раз ожидается сразу четыре сильные магнитные бури. В материале Сиб.фм публикуем полный график геоштормов.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сделали прогноз магнитных бурь на ноябрь. Согласно ему, в последний осенний месяц ожидается сразу четыре мощных вспышки геомагнитного поля, которые достигнут отметки в 5 баллов.

Так, уже 1 ноября весь день продолжалась буря силой 4 балла из 8 возможных, что считается еще малым геоударом. 2 числа прогнозируется наступление 5-балльной магнитной бури — то есть средней. Такой геоудар может значимо повлиять на самочувствие жителей Земли.

3 и 4 ноября ожидается наступление 4-балльных магнитных бурь. Но 5 числа новь наступит всплеск равный 5 баллам. А 6 ноября интенсивность неблагоприятного периода спадет до 3 баллов — самой слабой магнитной бури.

С 7 по 9 ноября никаких негативных всплесков солнечной активности ждать не стоит. Однако 10 числа вновь наступит 5-балльный геоудар. Он постепенно ослабеет: 11 числа до 4 баллов, а 12 — до 3 баллов.

В период с 13 по 17 ноября вновь ожидается перерыв от магнитных бурь. Однако в течение 18 и 19 ноября будет держаться 5-балльная магнитная буря. Начиная с 20 по 23 ноября вновь пройдет перерыв для метеопатов. А с 24 по 30 числа будет проходить период 3-балльных всплесков.

Несмотря на то, что 3- и 4-балльные магнитные бури неопасны, а 5-балльных всплесков не так много, стоит помнить о полезных советах для метеозависимых людей.

Врачи рекомендуют метеопатам внимательнее относится к своему здоровью. Всегда под рукой у гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны быть необходимые лекарства.

Кроме того, в период повышенной солнечной активности стоит отказаться от вредных привычек, уменьшить число чашек кофе в день, пить больше воды, травяного чая, а также снизить в такие дни физические нагрузки, больше гулять, соблюдать режим сна и отдыха.

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