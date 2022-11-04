В Новосибирске на остановке умер мужчина

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Скорая констатировала смерть жителя Новосибирска на остановке.

В Новосибирске мужчина скончался на остановке «Кафе Лада» в Дзержинском районе. Об этом сегодня сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

Подписчики опубликовали кадры с места происшествия. На них работники скорой помощи пытаются привести в чувство мужчину без сознания. Позже врачи констатировали смерть человека.

В правоохранительных органах о случившемся знают. Предварительно, криминальная версия смерти мужчины не рассматривается.

"В полицию сегодня поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без видимых причин насильственной смерти. Проводится поверка", — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области

Напомним, ранее труп мужчины обнаружили на станции под Новосибирском.