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общество

В Новосибирске жители разыскивают сливающего бензин вора

Фото В Новосибирске жители разыскивают сливающего бензин вора
Фото В Новосибирске жители разыскивают сливающего бензин вора

Фото: «МК в Красноярске»

Новосибирцы предупредили автомобилистов о воре, сливающем бензин с чужих машин.

Новосибирцы предупреждают горожан, что некий человек сливает бензин из чужих автомобилей. Такое предупреждение сибиряки опубликовали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, вор, сливающий бензин из машин, орудует в 4, 5 и 6 микрорайонах.

«В наших краях орудует бензиновый халявщик. Уже 2 случая слива бензина. В 1 раз, 12 октября, он слил с двух автомобилей, одно из происшествий попало на видео. Во 2 раз, 2 ноября, всё снято на камеру домофона», — рассказал подписчик сообщества.

Новосибирцы в комментариях под публикацией о воре уже решили начать формировать дружину, чтобы отловить того, кто сливает бензин.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске бензин на мобильных АЗС оказался непригодным для заправки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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