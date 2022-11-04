«Вдовец, люблю детей»: как турки атакуют наивных пенсионерок из России на сайтах знакомств

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В сегодняшних реалиях люди уже привыкли заводить новые знакомства в различных социальных сетях и на специализированных сайтах для знакомства. Однако мало кто подозревает, что за аватаркой красивого мужчины или женщины может таиться мошенник. В материале Сиб.фм рассказываем, как аферисты разводят женщин на сайтах для знакомств.

Как общаются мошенники ?

Чаще всего мошенники заранее сочиняют шаблонный универсальный текст, который подействует на всех женщин. Этот текст рассылают массово по всем новым женщинам на сайте. Если кто-то откликается, с ней начинают персональную работу с конечной целью вытянуть деньги.

В первом письме мужчина будет говорить о себе только хорошее, само письмо будет шаблонным и обезличенным, в нем не будет отсылок к вашему профилю. Если о вас и напишут что-то, то максимум о глазах.

Также многие мошенники часто называют себя романтиками, очень честными, трудолюбивыми, чтобы казаться положительными героями. Чаще всего они представляются врачами и спасателями. Может быть и другая профессия, но обязательно необычная, например пилот самолета. Самая популярная работа мошенника — врач. Еще одна дежурная байка — вдовец, который воспитывает детей в одиночестве.

Другие признаки массовых мошеннических рассылок:

Мужчина не задает вам вопросов, рассказывает только о себе.

Мужчина с первого же сообщения ищет серьезные отношения, спутника жизни, у него всё серьезно.

Мужчина живет в благополучной европейской стране, у него есть имущество и высокооплачиваемая работа, но при этом он знакомится на международном сайте.

У мужчины нет вредных привычек, он занимается спортом.

Всё это похоже на сказку.

Основные схемы мошенничества

Очень нужны деньги на лечение родственника. Эту схему мошенник использует, когда понимает, что вы поверили в его влюбленность и полностью ему доверяете.





Эту схему мошенник использует, когда понимает, что вы поверили в его влюбленность и полностью ему доверяете. Со мной случилась беда. Мошенник пишет, что попал в сложную жизненную ситуацию, и просит вас помочь ему деньгами. Если вы откажетесь, мужчина, скорее всего, будет очень вас просить, потом начнет снижать сумму, а потом и вовсе пропадет.





Мошенник пишет, что попал в сложную жизненную ситуацию, и просит вас помочь ему деньгами. Если вы откажетесь, мужчина, скорее всего, будет очень вас просить, потом начнет снижать сумму, а потом и вовсе пропадет. Отправь мне смс на короткий номер. Мужчина рассказывает, что сейчас находится в экстремальных условиях, например в горах, и к нему доходят смски только на короткий номер. Если вы отправите смс на этот короткий номер, то с вашего счёта будет списана необычно большая сумма.





Мужчина рассказывает, что сейчас находится в экстремальных условиях, например в горах, и к нему доходят смски только на короткий номер. Если вы отправите смс на этот короткий номер, то с вашего счёта будет списана необычно большая сумма. Вышли деньги на билет. Мошенник говорит, что очень хочет посетить вас, но не может себе этого позволить. Он просит сделать денежный перевод, который он потратит на покупку билетов в ваш город.





Мошенник говорит, что очень хочет посетить вас, но не может себе этого позволить. Он просит сделать денежный перевод, который он потратит на покупку билетов в ваш город. Обман с пошлиной. Мужчина спрашивает ваш адрес и полное имя, чтобы «отправить подарок». От вас требуется только оплатить таможенную пошлину — перевести деньги на расчетный счет, который он вам сообщит. Часто это счет в банке или кошелек «Киви».

Как проверить кандидата?

Проверьте фотографию в сервисе «Гугл-картинки» .Часто мошенники находят в интернете привлекательную фотографию и ставят ее себе в профиль, потому что на красивых мужчин есть спрос. Ваша задача — удостовериться, что фотографий этого же мужчины нет под другим именем. Еще можно попросить собеседника прислать его фото с определенным жестом или надписью специально для вас. Джентльмен не откажет даме в таком капризе, а у мошенников не будет времени на эти глупости.





.Часто мошенники находят в интернете привлекательную фотографию и ставят ее себе в профиль, потому что на красивых мужчин есть спрос. Ваша задача — удостовериться, что фотографий этого же мужчины нет под другим именем. Еще можно попросить собеседника прислать его фото с определенным жестом или надписью специально для вас. Джентльмен не откажет даме в таком капризе, а у мошенников не будет времени на эти глупости. Проверьте собеседника в списках мошенников. Наберите в поиске «черные списки женихов», «список скамеров». Вы получите ссылки на сайты, форумы, обсуждения. Посмотрите, нет ли упоминаний о мужчине, с которым вы общаетесь.





Наберите в поиске «черные списки женихов», «список скамеров». Вы получите ссылки на сайты, форумы, обсуждения. Посмотрите, нет ли упоминаний о мужчине, с которым вы общаетесь. Проверьте текст первого письма в программе-антиплагиат. Мошенники обмениваются текстами писем по своей сети. Они также могут скопировать шаблон письма с форума о скамерах, понадеявшись, что девушка не станет заморачиваться поиском плагиата.





Мошенники обмениваются текстами писем по своей сети. Они также могут скопировать шаблон письма с форума о скамерах, понадеявшись, что девушка не станет заморачиваться поиском плагиата. Зовите мужчину в скайп или любой другой видеомессенджеры. Скорее всего, мошенник откажется. У него просто нет времени на это: ему нужно писать другим девушкам. К тому же в скайпе вы сразу увидите, что размещенные в анкете фотографии не соответствуют действительности.





Скорее всего, мошенник откажется. У него просто нет времени на это: ему нужно писать другим девушкам. К тому же в скайпе вы сразу увидите, что размещенные в анкете фотографии не соответствуют действительности. Присмотритесь к деталям. В рассказах мошенников постоянно встречаются несовпадения, потому что вас много, а он один, ему некогда перепроверять свои письма.

Ранее Сиб.фм писал о том, как мошенники отбирают последние деньги у стариков. Напомним, как можно распознать мошенников по звонку, а также стало известно, как защитить свои карты от аферистов.

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