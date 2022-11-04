«Вдовец, люблю детей»: как турки атакуют наивных пенсионерок из России на сайтах знакомств

В сегодняшних реалиях люди уже привыкли заводить новые знакомства в различных социальных сетях и на специализированных сайтах для знакомства. Однако мало кто подозревает, что за аватаркой красивого мужчины или женщины может таиться мошенник. В материале Сиб.фм рассказываем, как аферисты разводят женщин на сайтах для знакомств.
Как общаются мошенники ?
Чаще всего мошенники заранее сочиняют шаблонный универсальный текст, который подействует на всех женщин. Этот текст рассылают массово по всем новым женщинам на сайте. Если кто-то откликается, с ней начинают персональную работу с конечной целью вытянуть деньги.
В первом письме мужчина будет говорить о себе только хорошее, само письмо будет шаблонным и обезличенным, в нем не будет отсылок к вашему профилю. Если о вас и напишут что-то, то максимум о глазах.
Также многие мошенники часто называют себя романтиками, очень честными, трудолюбивыми, чтобы казаться положительными героями. Чаще всего они представляются врачами и спасателями. Может быть и другая профессия, но обязательно необычная, например пилот самолета. Самая популярная работа мошенника — врач. Еще одна дежурная байка — вдовец, который воспитывает детей в одиночестве.
Другие признаки массовых мошеннических рассылок:
- Мужчина не задает вам вопросов, рассказывает только о себе.
- Мужчина с первого же сообщения ищет серьезные отношения, спутника жизни, у него всё серьезно.
- Мужчина живет в благополучной европейской стране, у него есть имущество и высокооплачиваемая работа, но при этом он знакомится на международном сайте.
- У мужчины нет вредных привычек, он занимается спортом.
- Всё это похоже на сказку.
Основные схемы мошенничества
- Очень нужны деньги на лечение родственника. Эту схему мошенник использует, когда понимает, что вы поверили в его влюбленность и полностью ему доверяете.
- Со мной случилась беда. Мошенник пишет, что попал в сложную жизненную ситуацию, и просит вас помочь ему деньгами. Если вы откажетесь, мужчина, скорее всего, будет очень вас просить, потом начнет снижать сумму, а потом и вовсе пропадет.
- Отправь мне смс на короткий номер. Мужчина рассказывает, что сейчас находится в экстремальных условиях, например в горах, и к нему доходят смски только на короткий номер. Если вы отправите смс на этот короткий номер, то с вашего счёта будет списана необычно большая сумма.
- Вышли деньги на билет. Мошенник говорит, что очень хочет посетить вас, но не может себе этого позволить. Он просит сделать денежный перевод, который он потратит на покупку билетов в ваш город.
- Обман с пошлиной. Мужчина спрашивает ваш адрес и полное имя, чтобы «отправить подарок». От вас требуется только оплатить таможенную пошлину — перевести деньги на расчетный счет, который он вам сообщит. Часто это счет в банке или кошелек «Киви».
Как проверить кандидата?
- Проверьте фотографию в сервисе «Гугл-картинки».Часто мошенники находят в интернете привлекательную фотографию и ставят ее себе в профиль, потому что на красивых мужчин есть спрос. Ваша задача — удостовериться, что фотографий этого же мужчины нет под другим именем. Еще можно попросить собеседника прислать его фото с определенным жестом или надписью специально для вас. Джентльмен не откажет даме в таком капризе, а у мошенников не будет времени на эти глупости.
- Проверьте собеседника в списках мошенников. Наберите в поиске «черные списки женихов», «список скамеров». Вы получите ссылки на сайты, форумы, обсуждения. Посмотрите, нет ли упоминаний о мужчине, с которым вы общаетесь.
- Проверьте текст первого письма в программе-антиплагиат. Мошенники обмениваются текстами писем по своей сети. Они также могут скопировать шаблон письма с форума о скамерах, понадеявшись, что девушка не станет заморачиваться поиском плагиата.
- Зовите мужчину в скайп или любой другой видеомессенджеры. Скорее всего, мошенник откажется. У него просто нет времени на это: ему нужно писать другим девушкам. К тому же в скайпе вы сразу увидите, что размещенные в анкете фотографии не соответствуют действительности.
- Присмотритесь к деталям. В рассказах мошенников постоянно встречаются несовпадения, потому что вас много, а он один, ему некогда перепроверять свои письма.
Ранее Сиб.фм писал о том, как мошенники отбирают последние деньги у стариков. Напомним, как можно распознать мошенников по звонку, а также стало известно, как защитить свои карты от аферистов.
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