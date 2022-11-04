Всемирный день мужчин 5 ноября 2022: новые стихи и открытки к празднику

Bipbap.ru

В субботу, 5 ноября, Всемирный день мужчин начнут отмечать все представители сильного пола. В материале Сиб.фм публикуем лучшие поздравления и юморные открытки для мужчин.

Дорогие мужчины, спасибо вам за то, что вы есть! Вы отважные защитники, лучшие повара, ученые, политики, бизнесмены, рабочие и просто хорошие люди, отцы, мужья и сыновья! Хочу пожелать вам всегда достигать своих целей, любить и быть любимыми, а также отличного здоровья и неиссякаемых сил! Всегда оставайтесь Мужчинами с большой буквы и никогда не скатывайтесь до «лиц мужского пола»!

Хочу поздравить всех наших самых сильных, умных, красивых, честных, энергичных, целеустремленных мужчин с их праздником — Всемирным днем мужчин! Желаю вам здоровья, хорошего настроения, благополучия, добра, мира, радости, вдохновения, счастья и исполнения желаний!

Поздравляю самого сильного, смелого, мужественного, брутального, но вместе с тем, самого нежного, отзывчивого, доброго и любимого мужчину. Желаю, чтобы ты с тем же упорством и решительностью шел к своему успеху. Чтобы все тяготы жизни, которые лежат на твоих крепких плечах, всегда были успешно решаемы. Желаю никогда не грустить, справедливо и правильно жить, а главное − помнить, что мужчина — это тот, кто всегда несет ответственность за свои поступки и за тех, кого он любит. С Всемирным днем мужчин!

Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии, а всё остальное непременно будет в твоей жизни!

Дорогой мой, любимый мужчина! Поздравляю тебя с поистине твоим днем! Ведь ты настоящий мужчина с золотыми руками, светлой головой, пронзительным умом и головокружительной мужской красотой! Оставайся всегда таким же — самым-самым-самым лучшим, а я готова тебя вдохновлять и поддерживать всю свою жизнь!

Дорогие мужчины, желаю вам всегда стремиться к новым вершинам, быть в отличной форме, зарабатывать больше, чем вчера, и любить всей душой своих женщин, ведь ваши любовь и нежность вернутся к вам сторицей! Пусть сила, мужество, целеустремленность, честность и верность будут вашими главными качествами по жизни!

Поздравляю самого лучшего, самого умного, сильного, смелого и замечательного мужчину. Желаю тебе здоровья и счастья. Желаю любить и быть любимым. Пускай жизнь, не проверяет тебя на прочность и не ставит подножки в делах. Пускай твое мужество, честь, доблесть и сила помогут справиться с любыми препятствиями. Со всемирным днем мужчин!

Дорогие наши мужчины: отцы, братья, мужья и сыновья! Поздравляем Вас с вашим праздником и от всего сердца желаем огромного здоровья, отличного настроенья и всех радостей жизни. Пусть ваши мечты исполняются, а ваши цели всегда воплощались в реальность. Очень любим вас и крепко целуем в ваши мужественные щёки. Благодарим вас за любовь и счастье, которыми вы озаряете нашу жизнь.

Поздравляю тебя с Всемирным днем мужчин! Пусть отвага, честь, мужество, сила, богатырское здоровье никогда не оставляют тебя. Пусть рядом всегда будут любимые близкие и верные товарищи, а все недруги и завистники опасаются и обходят стороной. Будь счастлив, успешен и верен себе. С праздником!

Дорогие мужчины, с праздником! Желаем вам быть надежными и близкими, умеющими защищать родных людей от опасных перемен, ведь мир тревожный и опасный. Пусть ваши мысли будут непременно рациональными, здоровье завидным, достаток исключительно огромным. Давайте себе четкие инструкции и с легкостью выполняйте задания.

Поздравляю с днем мужчин. Желаю крепости духа, стабильности состояния, стремления к достижению серьезных вершин. Пусть жизненные силы и нескончаемая энергия несут в новые открытия, новые встречи и ситуации. Пусть свершения мечты идут рука об руку, а невзгоды и неуверенность обходит стороной. Желаю мужества, силы тела и духа!

Во всемирный день мужчин восхищаюсь вашим благородством, красотой и настоящими мужскими качествами. Желаю, чтобы в жизни всегда было постоянство любви, душевной близости и счастья. Пусть ваша сила оберегает и защищает родных и близких, дарит им заботу, нежность и уверенность в будущем!

Любимые и дорогие мужчины, представители сильного и мужественного пола, с праздником! В этот замечательный день хотелось бы напомнить вам что каждый мужчина уникален как алмаз. У всех столь разный характер, привычки, особенности и это то, что делает вас не похожими на женщин. Это то, чем смело можно гордиться, ведь каждый из вас по своей природе победитель. Я желаю всем мужчинам счастливой и легкой жизни, пускай ваш энтузиазм и уверенность всегда приводят к победе и рядом с вами постоянно будет любящая женщина.

Поздравляю тебя со Всемирным днём мужчин! Ведь ты и есть самый главный мужчина моей жизни! Будь всегда таким же надёжным и решительным, отзывчивым и добрым, остроумным и оптимистичным! Пусть на твоём жизненном пути будет поменьше трудностей, а для достижения твоих амбициозных целей пусть требуется меньше усилий. Я желаю тебе, чтобы осуществились все твои планы и мечты, обещаю всегда поддерживать тебя в твоих начинаниях. Будь счастлив, люблю тебя, с праздником!

Дорогие мужчины! С радостью поздравляю вас с Днем мужчин! Прекрасно, что есть такой праздник! Жизнь без вас была бы тусклой, унылой и неполной. Вы дарите нам заряд энергии, желание жить дальше. Пусть ваша жизнь будет красива, насыщена приятными моментами. Будьте счастливы каждый день своей жизни!

Поздравляю со Всемирным днем мужчин! Желаю, чтобы Ваши слова и поступки отражали гордое звание настоящего мужчины! Пускай желанные цели будут достигнуты, а на жизненном пути ждет лишь успех и лавры победителя. Пусть сила характера помогает преодолевать трудности, а прекрасное чувство юмора и яркая харизма сведет с ума не один десяток женщин!

Ранее Сиб.фм публиковал рейтинг лучших мужчин. Напомним, что президент России учредил новый праздник – День отца, в который теперь традиционно поздравляют всех отцов.