Вы должны знать: 13 цифр расскажут все о вашем здоровье

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В медицине существует 13 волшебных чисел, которые укажут на состояние здоровья. О них подробно рассказала терапевт, диетолог, нефролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

1. Индекс массы тела (ИМТ)

Показывает соотношение веса человека к его росту. Посчитать его несложно, но, если возникнут трудности можно воспользоваться одним из многочисленных калькуляторов в Интернете. Верхней границей нормального ИМТ является 25. Все что выше — это уже ожирение со всеми вытекающими рисками для здоровья: от сердечно-сосудистых заболеваний до онкологии. Впрочем, слишком низкий показатель — меньше 18,5 — ничего хорошего здоровью тоже не принесет.

2. Уровень глюкозы в крови

Глюкоза — главный источник энергии для нашего организма. В норме ее концентрация в крови не должна превышать 5,5 ммоль/л. Если цифры выше, разбираться нужно обязательно. Особенно стоит обратить внимание на здоровье глаз, сосудов и почек.

3. Уровень гемоглобина

Нормой здесь считаются 135–160 г/л для мужчин и 120–140 г/л для женщин. Если гемоглобин упал ниже этих значений — пора принимать меры. Ведь этот белок — главный поставщик кислорода к тканям организма. Его количество влияет на внимание, память, выносливость, физическую силу и даже на продолжительность жизни. Так что знать свой уровень гемоглобина нужно обязательно.

4. Уровень холестерина

Холестерин — главный враг здоровья сосудов и частый виновник инфарктов и инсультов. Поэтому он всегда должен быть под контролем. Тревожный уровень холестерина — выше 5,2 ммоль/л. В этом случае пора задуматься об изменении питания и других мерах коррекции.

5. Уровень артериального давления

Артериальное давление не случайно называют «тихим убийцей». Подтачивать наше здоровье и снижать функции органов оно способно практически незаметно. По крайней мере, пока не становится повышенным и не вступает в «сговор» с холестерином. В этом случае негативные и даже печальные последствия могут наступить сразу и резко. Так что, даже если вы не жалуетесь на скачки давления, периодически измерять его и знать свои нормальные показатели никогда не повредит.

6. Объем талии

У женщины объем талии должен составлять не более 80 см, у мужчин — не более 90. Эти цифры — прежде всего о здоровье, а не о красоте. Превышение показателей — признак абдоминального ожирения, коварного и разрушительного для органов и систем нашего организма.

7. Физическая нагрузка

По подсчетам врачей, физической нагрузке стоит уделять хотя бы 40 минут в день. Насильно загонять себя в тренажерный зал при этом совсем не обязательно. Подойдет любая активность: от уборки дома до вечерней прогулки.

8. Количество шагов в день

Для поддержки здоровья и жизненного тонуса в день стоит проходить около 10–12 тысяч шагов. Впрочем, для начала подойдет и от 8 тысяч.

9. Объем потребляемой жидкости

Питьевой режим — это не только увлажненная кожа, но и здоровые, крепкие сосуды, отсутствие камней в почках и желчном пузыре, плюс множество других бонусов для организма. Узнать, сколько жидкости в день требуется именно вам, легко: это 30 мл на каждый килограмм вашего веса.

10. Количество сна

Сон — невероятно важная вещь для работы организма. Кстати, здоровый сон поможет снизить многие из описанных выше цифр, в том числе и объем талии, и индекс массы тела. Так что позаботьтесь о режиме дня и спите не менее 7–9 часов в день.

11. Цифра от неврологов

Чтобы повысить концентрацию внимания, сохранить память и защитить свой мозг от старческих болезней нужно читать хотя бы по 10 страниц нового текста в день.

12. Цифра от психологов и эндокринологов

8 объятий в день подарят ощущение счастья и радости жизни. Считается, что именно такое количество объятий помогает выработать достаточное количество гормонов окситоцина и эндорфина для снижения тревоги и спокойствия.

13. Длительность сидения на стуле

Специалисты однозначно выступают против длительного сидения на стуле, за работой в неподвижном состоянии. Еще одна важная цифра — 30 минут. После этого периода встаньте хотя бы на 3–5 минут, разомнитесь, пройдитесь по офису или дому. Это поможет улучшить кровообращение, доставку к тканям кислорода и выведение продуктов метаболизма. А глаза и затекшие мышцы немного отдохнут.

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