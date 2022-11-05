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13 человек погибли после пожара в развлекательном центре Костромы

Фото 13 человек погибли после пожара в развлекательном центре Костромы
Фото 13 человек погибли после пожара в развлекательном центре Костромы

Фото из группы chp44 во "ВКонтакте"/Владимир Марик

Страшный пожар произошёл под утро в эту субботу, 5 ноября, в развлекательном центре Костромы под названием "Полигон".

О пожаре на улице Никитской стало известно род утро 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тысяч квадратных метров. Во время борьбы с пламенем обвалилась крыша.

Из здания удалось быстро эвакуировать 250 человек. Однако позже спасатели обнаружили тела 13 погибших.

«В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Известно, что уже возбуждено уголовное дело по статье 109 (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На данный момент устанавливаются ответственные за технику безопасности лица.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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