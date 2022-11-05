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5 ноября в Новосибирске пройдёт мокрый снег и появится гололёд

Фото 5 ноября в Новосибирске пройдёт мокрый снег и появится гололёд
Фото 5 ноября в Новосибирске пройдёт мокрый снег и появится гололёд

Фото автора

Каждый новый ноябрьский день всё больше приближает Новосибирск к зиме: так, 5 ноября дождь превратится в мокрый снег.

Дождь начал моросить уже вечером 4 ноября, однако днём ещё радовала плюсовая температура. Утро субботы, 5 ноября, началось с сильного ветра. В дальнейшем синоптики обещают ухудшение метеорологических условий.

"5 ноября в первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 0, +2. На дорогах местами гололедица", – сообщает "Западно-Сибирское УГМС".

Однако днём 5 ноября температура воздуха прогреется до+6 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. А вот ночью столбик термометра опустится до минус трёх градусов, и в воскресенье, 6 ноября, продолжится мокрый снег.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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