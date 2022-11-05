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Известный депутат из Бердска Михаил Овсепян умер 5 ноября

Фото Известный депутат из Бердска Михаил Овсепян умер 5 ноября
Фото Известный депутат из Бердска Михаил Овсепян умер 5 ноября

Фото: "Бердск Онлайн"

66-летний бизнесмен и народный избранник из города Бердска Новосибирской области Михаил Овсепян скончался в ночь на 5 ноября.

Общественная деятельность Михаила Овсепяна начинается с 80-х годов. Ему принадлежит сеть мебельных магазинов "Уют". Также деятель стоял у истоков образования Армянского национально-культурного центра Новосибирской области.

О смерти Михаила Овсепяна сообщило издание "Бердск Онлайн" со слов председателя бердской городской общественной палаты Марины Щербеневой.

За время деятельности в Бердске, он несколько раз избирался в городской совет депутатов. Входил в состав комитета по социальной и молодежной политике, образованию, культуре, спорту и туризму.

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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