Контролируют ваши кошельки: эксперт объяснил, как распознать карманника в маршрутке или супермаркете

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Наверняка вычислить карманника практически невозможно. Ведь такие воры практически не выделяются из толпы. Однако некоторые общие черты, на которые стоит обратить внимание все же есть.

Как узнать карманника?

Бегающие глаза. Злоумышленник ищет потенциальную жертву, а заодно высматривает, нет ли за ним слежки.





В руках держит «ширму» — сумку или пакет, чтобы спрятать руку.





Карманник может предложить помощь, чтобы подобраться ближе. Например, поддержать за руку женщину, будто помогая ей выйти из транспорта, или придержать дверь при входе в магазин, пропуская даму вперёд.





Добычу вор достаёт аккуратно двумя пальцами или пинцетом. Если не удаётся открыть сумку незаметно, использует кусок лезвия, отломанного под острым углом. Иногда карманники работают парами. Один отвлекает жертву разговорами, пока второй обчищает карманы или сумки.

Как карманники выбирают жертву?

В большинстве случаев жертвами подобных преступлений становятся женщины, пенсионеры и подростки, так как они менее внимательны и бдительны. А в случае непредвиденных обстоятельств они не смогут оказать достойное сопротивление, потому что физически слабее.

Если злоумышленник орудует в транспорте, жертву обычно выбирает ещё на улице по одежде. Опытный вор на глаз определяет, сколько примерно денег у человека в кошельке.

Где орудуют карманники?

Их излюбленные места — рынки, торговые центры, общественный транспорт, автостанции, железнодорожные вокзалы. Ведь в толпе легче всего незаметно вытащить добычу из сумок и задних карманов.

Городской транспорт представляет для щипачей особый интерес в час пик, когда огромное количество людей едет на работу или с работы, ничего не замечая вокруг.

Как не стать жертвой карманника?

При выходе из дома пересчитайте деньги в кошельке. Не берите лишнего.

Если необходимо взять большую сумму, не носите её в кошельке. Лучше разложите по разным местам. Большие суммы желательно носить во внутренних карманах сумки или одежды.

Перед выходом из дома удостоверьтесь, что портмоне и кошелёк не видны сквозь одежду.

Следите, чтобы все замки на сумке были всегда застёгнуты, а в многолюдном месте старайтесь прижимать сумку к себе. Избегайте варианта, когда она небрежно болтается за спиной.

Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок в супермаркетах и не держите её долго открытой. Также следите, чтобы к вам никто не прижимался.

Не пересчитывайте деньги в кошельке публично и не проверяйте, вся ли сумма на месте. Такие движения служат вору подсказкой.

В общественном транспорте обращайте особое внимание на соседа-пассажира, который стоит у двери ступенькой ниже. Ему легче всего засунуть руку вам в карман и вытащить кошелёк.

Деньги на проезд готовьте заранее, а не на остановке или в транспорте.

Если в транспорте кто-то начинает вдруг вас толкать или прижимать, не забывайте, что это может быть всего лишь маневр, чтобы отвлечь внимание и украсть ваше имущество.

Сумку держите крепко под мышкой или спереди, чтобы она постоянно была у вас на глазах. Не носите смартфон в карманах верхней одежды.

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