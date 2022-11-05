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Блогер Артур Галушкин рассказал, где можно отдохнуть в Новосибирске в конце осени

Фото Блогер Артур Галушкин рассказал, где можно отдохнуть в Новосибирске в конце осени
Фото Блогер Артур Галушкин рассказал, где можно отдохнуть в Новосибирске в конце осени

Фото автора

Мрамор, известь, баржи и каток: блогер Галушкин рассказал о местах отдыха поздней осенью в Новосибирске.

Свою подборку Артур Галушкин разместил в Telegram-канале Wheretogo.nsk. Она отличается от традиционной афиши на выходные.

Можно сказать, что Артура Галушкина тянет к промышленным местам. Так, в его топе – заброшенный карьер в Маслянинском районе. По мнению блогера, здесь можно увидеть все оттенки мрамора: от розового до бордового. Цвета пород дополняет красота берёз, поэтому место можно использовать для фотосессии.

В Тогучинском районе блогер советует посмотреть известковые горы. Из-за своеобразной структуры известняка, любители фотосессий выдают его за посещение Луны.

Также любителям авангарда Артур Галушкин предлагает успеть посетить дебаркадер в Чернаково Новосибирской области. Его также ещё не разобрали и фотографии отсюда будут похожи на фантастический полёт в космос.

Для любителей старины есть и целое кладбище кораблей: по трюмам старых барж можно полазить в Яринском затоне и сделать незабываемые фотографии.

А один из первых катков в Новосибирской области открылся в парке Бердская коса. Поэтому разминку в Бердске можно также совместить с незабываемыми видами осеннего пляжа.

Также напомним, что этой осенью исчезла с лица Новосибирска такая достопримечательность, как "Сибирские Мальдивы": водоём с бирюзовой водой принял обычный окрас.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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