«Погребенные выйдут на поверхность»: разгадали страшное предсказание Нострадамуса на 2023 год

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Ученые обнаружили новое предсказание известного алхимика Нострадамуса, которое повергло в шок всех россиян.

Фармацевт и алхимик из Франции, который знаменит своими предсказаниями жил в 16 веке, однако его пророчества говорили о событиях на много веков вперед, хотя напрямую дат он не называл. Нострадамус много говорил о будущем многих стран Европы и Азии, а также не обделил вниманием и Россию. Всего на счету Нострадамуса 6 338 пророчеств. Исследователи подсчитали, что сбылось порядка 70% из них, что считается хорошим показателем.

При составлении пророчеств Авель основывался на астрономических расчётах. Он считал, что история циклична и события прошлого рано или поздно произойдут вновь, важно лишь понять, как правильно рассчитать их периодичность.

На 2022-2024 годы он пророчил массовый кризис, который придёт в Европу и может привести нашу планету к Третьей мировой войне уже в 2023 году. Прорицатель утверждал, что военное противостояние, которое охватит Европу, продлится минимум 7 месяцев, и в этом вооруженном конфликте погибнет множество людей, а результатом этой войны станет новый мировой порядок.

Толкователи предсказаний Нострадамуса, его знаменитых четверостиший — катренов, предполагают, нашли в его записях строки: «войска будут стоять вокруг великого города».

Кроме вооруженного противостояния на полях, алхимик уверяет, что множество битв произойдёт в населенных пунктах, крупных городах. А по окончанию боев, на поверхность выйдут погребенные. Некоторых из исследователей уверены, что речь идет о людях, которые длительное время скрывались под землёй — в бункерах, метро, подвалах.

Что касается России, то Нострадамус предсказал стране экономические сложности.

В целом 21 век в предсказаниях французского алхимика станет эпохой великих перемен. В этот период, как пророчил Нострадамус, произойдет некий надлом, начнет меняться само устройство жизни, будут формироваться новые уклады жизни всего человечества.

Ранее Сиб.фм писал о том, что россияне в шоке от архивного пророчества. Напомним, что слепая ясновидящая предвидела приход Красного Дракона, а также пришествие Христа.

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