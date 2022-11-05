Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске

Фото из архива Сиб.фм

Пенсионер Михаил рассказал, как 20 лет жил в Мадриде и Буэнос-Айресе, где был успешным, а, вернувшись в Новосибирск, мужчина под старость лет остался на улице.

Из солнечной Испании Михаил вернулся после 20-летия разлуки с Новосибирском два года назад с первой группой инвалидности после инсульта. Планировал иностранец поселиться в отеческом доме, но выяснилось, что жильё давно оформлено на старшего брата.

«В 98 году появилась возможность свободно и быстро уехать. Я тогда был достаточно успешный предприниматель. И мне захотелось попробовать свои силы там. В Буэнос-Айресе мы с женой и дочкой прожили 10 лет. Потом решили переехать поближе к Европе, России – перебрались в Испанию, в Мадрид. Там ещё прожили 10 лет. Потом у меня случился инсульт, и я там 3 года не ходил, валялся по госпиталям. Но меня тянуло домой всё равно. Мы развелись с супругой, и я решил вернуться. Она не захотела ехать и осталась там», — рассказывает Михаил.

Вот только в России 60-летнего пенсионера Михаила никто особо и не ждал. Как считает мужчина, его брат обманом заставил отца подписать дарственную на родительский дом. Так иностранец наполовину остался на улице.

«Родственники у меня украли всё имущество, которое я оставил. Я снял квартиру, жил, пока не кончался срок аренды. В последнюю квартиру я заехал, а хозяйка сказала, что продала квартиру. Мне выезжать было некуда, пришлось выехать на улицу. Некоторое время я жил прямо на улице, у меня там кровать прямо стояла. Я выгрузился около родительского дома»,

- продолжает Михаил.

Так инвалид оказался на улице в Ленинском районе. Знакомые стали помогать мужчине и на время сняли ему квартиру. Пока пенсионер из Испании нашёл приют, но как долго он сможет жить в чужой квартире – пока не ясно. Михаил пытается найти пути выхода из этой ситуации.

«Я хотел купить квартиру в ипотеку. Мне дали ипотеку, но в последний момент, так как у меня развод не оформлен, вышли на сделку, а банк мне отказал», — сетует Михаил.

Сейчас пенсионер собирается добраться до суда и развестись с испанской женой, но опять подвело здоровье. За родительский дом пенсионер не хочет судиться с родным братом. В ближайшее время Михаил собирается съездить в Испанию.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал историю, как родственники выселили пенсионера из квартиры на улице Лазурной: мужчина поселился около детского сада.