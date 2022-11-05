В Новосибирске пересмотрят вопрос о переименовании остановки "Площадь Свердлова"

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Новосибирские общественники, требующие переименовать остановку "Площадь Свердлова", дошли до Восьмого кассационного суда в Кемерове, и выиграли процесс.

Спор о наименовании площади и остановки в центре Новосибирска длятся уже более двух лет. Общественники требуют переименовать её из "Площадь Свердлова" в "Собор Александра Невского". Спор прошёл уже через несколько судебных инстанций.

В 2021 году общественники добились признания итогов голосования от 12 февраля незаконными. В Новосибирском областном суде вынесли решение о проведении нового опроса.

Этот вопрос также рассмотрели и на заседании в Восьмом кассационном суде в Кемерове, куда поступила жалоба мэрии Новосибирска. Однако решение областного суда устояло, как сообщили в ведомстве.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не раз подчёркивал в своих интервью, что к вопросом о переименовании нужно относиться взвешенно.

"К переименованиям надо относиться очень осторожно. Не только в прошлом году, но и ранее в Новосибирске периодически появляется инициатива с заменой имён то площади Маркса, то площади Ленина", – объяснил в 2021 году градоначальник.