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Убивших двух лосей жителей Новосибирской области задержали во время охоты

Фото Убивших двух лосей жителей Новосибирской области задержали во время охоты
Фото Убивших двух лосей жителей Новосибирской области задержали во время охоты

Фото: freepik.com. Автор – freepic.diller

Государственный инспектор в Мошковском районе Новосибирской области задержал двух мужчин, незаконно подстреливших лосей: теперь охотников ждёт суд.

На застреливших двух лосей охотников случайно наткнулся государственный инспектор по охране животного мира. Он нашёл уже наполовину разделанные туши. Место преступления мужчины покинули буквально за несколько минут до этого. Дальше к делу подключились полицейские.

"Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое жителей Новосибирского и Тогучинского районов 45 и 49 лет, у граждан не имелось разрешительных документов на добычу диких животных. У них также было обнаружено и изъято 3 гильзы 12 калибра, две единицы охотничьего оружия", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Уже сейчас ущерб от действий охотников оценен в 160 тысяч рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК России "Незаконная охота с причинением крупного ущерба". В места не столь отдалённые неудачливые охотники могут отправиться на 2 года.

Последний раз убийцу лося задерживали в Убинском районе в середине октября: 31-летнего охотника взяли с поличным.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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