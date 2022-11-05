Участница проекта "Новые пацанки" из Новосибирска осталась без родителей

Скриншот с видео телеканала "Пятница"/ Новые пацанки

В эфир телеканала "Пятница" вышла очередная серия проекта "Новые пацанки" – в ней участница из Новосибирска Елизавета Андрющенко осталась без родителей.

В эфир вышло уже примерно половина серий проекта "Новые пацанки". В этом сезоне в съёмках программы приняла участие Елизавета Андрющенко.

Испытанием этой недели стало свидание с родственниками. Участницы передачи должны были оправиться в полузаброшенный дом и там обустроить место для ночёвки родственников.

Елизавета Андрющенко осталась одна: к ней никто не приехал. Мать девушки объяснила, что ухаживает за престарелой бабушкой и не смогла её бросить ради съёмок. Впрочем, Лиза упрекнула родительницу, что та не приехала к ней даже на день рождения. Девушка разревелась в эфире.

На новой неделе участниц шоу отправили в полузаброшенный дом, чтобы те подготовили спальные места для родственников. Ко всем девушкам приезжали родные, но Елизавета осталась одна. Она расплакалась во время съёмок.

Образ Елизаветы немного отличается от амплуа других участниц: она не пробовала сигареты и алкоголь, а до участия в шоу работала смотрителем кладбища.

За последние два года это не единственная участница из Новосибирска: в 2020-м в съёмках передачи принимала участие 18-летняя боксёрша Бэлла Кузнецова, которая называла себя грозой Затулинки.