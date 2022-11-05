Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Участница проекта "Новые пацанки" из Новосибирска осталась без родителей

Фото Участница проекта "Новые пацанки" из Новосибирска осталась без родителей
Фото Участница проекта "Новые пацанки" из Новосибирска осталась без родителей

Скриншот с видео телеканала "Пятница"/ Новые пацанки

В эфир телеканала "Пятница" вышла очередная серия проекта "Новые пацанки" – в ней участница из Новосибирска Елизавета Андрющенко осталась без родителей.

В эфир вышло уже примерно половина серий проекта "Новые пацанки". В этом сезоне в съёмках программы приняла участие Елизавета Андрющенко.

Испытанием этой недели стало свидание с родственниками. Участницы передачи должны были оправиться в полузаброшенный дом и там обустроить место для ночёвки родственников.

Елизавета Андрющенко осталась одна: к ней никто не приехал. Мать девушки объяснила, что ухаживает за престарелой бабушкой и не смогла её бросить ради съёмок. Впрочем, Лиза упрекнула родительницу, что та не приехала к ней даже на день рождения. Девушка разревелась в эфире.

На новой неделе участниц шоу отправили в полузаброшенный дом, чтобы те подготовили спальные места для родственников. Ко всем девушкам приезжали родные, но Елизавета осталась одна. Она расплакалась во время съёмок.

Образ Елизаветы немного отличается от амплуа других участниц: она не пробовала сигареты и алкоголь, а до участия в шоу работала смотрителем кладбища.

За последние два года это не единственная участница из Новосибирска: в 2020-м в съёмках передачи принимала участие 18-летняя боксёрша Бэлла Кузнецова, которая называла себя грозой Затулинки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32466
Мобилизованные рассказали, что происходит в НВВКУ Новосибирска после окончания мобилизации
31931
Ещё успеете! Посыпьте этим парники и грядки, чтобы избавиться от тли навсегда
20325
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
19299
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
17977
Всемирный день мужчин 5 ноября 2022: новые стихи и открытки к празднику
15861
В Новосибирской области арестовали сбившего ребёнка депутата Мамонтова на RAV-4
15258
Рекордная индексация пенсий одобрена на 2023 год