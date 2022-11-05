В ДТП с горящим бензовозом под Новосибирском погибла женщина

Фото очевидца, предоставлено для публикации Сиб.фм

Стали известны подробности столкновения двух грузовиков около Черепаново под Новосибирском.

В субботу, 5 ноября, в Новосибирской области столкнулись два грузовика. Один из них — бензовоз, который в результате ДТП загорелся. Водители получили травмы, одна женщина погибла. Об этом сообщил источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности.

Грузовики столкнулись около города Черепаново, в 96 километрах от Новосибирска. Очевидец аварии сообщает, что были слышны взрывы.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Оба водителя пострадали. Один из них получил ожоги, второй — резаные раны. Обоих госпитализировали в больницу в Черепаново. Также погибла женщина, которая на момент аварии находилась в кабине одного из грузовиков.