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В ДТП с горящим бензовозом под Новосибирском погибла женщина

Фото В ДТП с горящим бензовозом под Новосибирском погибла женщина
Фото В ДТП с горящим бензовозом под Новосибирском погибла женщина

Фото очевидца, предоставлено для публикации Сиб.фм

Стали известны подробности столкновения двух грузовиков около Черепаново под Новосибирском.

В субботу, 5 ноября, в Новосибирской области столкнулись два грузовика. Один из них — бензовоз, который в результате ДТП загорелся. Водители получили травмы, одна женщина погибла. Об этом сообщил источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности.

Грузовики столкнулись около города Черепаново, в 96 километрах от Новосибирска. Очевидец аварии сообщает, что были слышны взрывы.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Оба водителя пострадали. Один из них получил ожоги, второй — резаные раны. Обоих госпитализировали в больницу в Черепаново. Также погибла женщина, которая на момент аварии находилась в кабине одного из грузовиков.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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