В Новосибирске сожгли 86 килограммов семян сельдерея и петрушки

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Специалисты Россельхознадзора из Новосибирска сожгли партию заражённых семян.

В Новосибирской области сожгли 86 килограммов семян сельдерея и петрушки из Франции и Италии. Они были поражены бактерией, которая поражает картофель. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Карантинный объект «Зебра Чип», которым были заражены семена, не опасен для зелени, но бактерии могли перекинуться на картофель, вызвав характерную окраску у разреза клубней — отсюда и следует название.

Заражены оказались французские семена сельдерея листового Parus и Paskal, итальянские семена сельдерея Prezident, французские семена петрушки Mooskrauze 2 и «Обыкновенная». Весь остальной посадочный материал допустили к высаживанию на территории Новосибирской области.

В начале августа 2022 года Россельхознадзор нашёл на предприятии в Новосибирской области более 6 млн банок опасной сайры.

Также 16 полей с дикорастущей коноплей были обнаружены специалистами управления Россельхознадзора в Томской области.