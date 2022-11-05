В Новосибирске в день затмения 8 ноября появится Кровавая Луна

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8 ноября в Новосибирске можно будет наблюдать за Кровавой Луной – рассказываем, во сколько произойдёт затмение.

Астрономы обещают, что предстоящее 8 ноября затмение будет полным. Луна должна будет попасть в тень Земли и скрыться там на пару часов.

Со стороны небесное светило будет выглядеть тёмно-красным и даже багровым, поэтому Луну в такие периоды прозвали Кровавой. Ещё одна особенность предстоящего затмения заключается в том, что Луну также перекроет Уран.

Как подсчитали астрономы, затмение в Новосибирске начнётся 8 ноября с 17:30 до 19:50. Наиболее яркой Кровавая Луна будет на втором часу затмения — с 18:56 до 19:35. Это явление в астрономии называют редчайшим.

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