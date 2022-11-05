Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске в день затмения 8 ноября появится Кровавая Луна

Фото В Новосибирске в день затмения 8 ноября появится Кровавая Луна
Фото В Новосибирске в день затмения 8 ноября появится Кровавая Луна

Фото автора

8 ноября в Новосибирске можно будет наблюдать за Кровавой Луной – рассказываем, во сколько произойдёт затмение.

Астрономы обещают, что предстоящее 8 ноября затмение будет полным. Луна должна будет попасть в тень Земли и скрыться там на пару часов.

Со стороны небесное светило будет выглядеть тёмно-красным и даже багровым, поэтому Луну в такие периоды прозвали Кровавой. Ещё одна особенность предстоящего затмения заключается в том, что Луну также перекроет Уран.

Как подсчитали астрономы, затмение в Новосибирске начнётся 8 ноября с 17:30 до 19:50. Наиболее яркой Кровавая Луна будет на втором часу затмения — с 18:56 до 19:35. Это явление в астрономии называют редчайшим.

Почему ночь 8 ноября может быть опасной для здоровья – читайте в этом материале Сиб.фм.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31852
Мобилизованные рассказали, что происходит в НВВКУ Новосибирска после окончания мобилизации
26790
Ещё успеете! Посыпьте этим парники и грядки, чтобы избавиться от тли навсегда
20208
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
19029
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
15815
Всемирный день мужчин 5 ноября 2022: новые стихи и открытки к празднику
15804
В Новосибирской области арестовали сбившего ребёнка депутата Мамонтова на RAV-4
14747
Рекордная индексация пенсий одобрена на 2023 год