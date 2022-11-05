ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл уфимский «Урал» в полуфинале Кубка России

Фото: ВК "Локомотив Новосибирск"

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 3:1 в полуфинале Кубка России по волейболу.

Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска обыграл уфимский «Урал» со счетом 3:1 в полуфинале Кубка России по волейболу. Счет в партиях — 23:25 , 26:24 , 25:22 , 25:17.

В первом сете хозяева арены и гости сыграли на равных вплоть до концовки сета, но у «Локомотива» оказалась хуже защита, а у «Урала» отлично отрабатывал иранский доигровщик Эсфандиар. Первая партия осталась за клубом из Уфы — 25:23. Последний мяч забивает Рыбаков.

Второй сет начался с захвата инициативы командой из Новосибирска: несколько мячей подряд забил Илья Казаченков, чем обеспечил преимущество к середине партии 17:14. Впрочем, после этого последовали две замены «Локомотива». С Драженом Лубуричем и Константином Абаевым, которые только вышли из лазарета, железнодорожники теряют преимущество до 23:23. В последних затяжных розыгрышах Казаченков ставит точку — 26:24.

Третий сет, ровная игра. После ошибок Казаченкова уфимцы начали вести 11:9, но затем счет сравнялся до 17:17. Преимущество для железнодорожников, финальный розыгрыш, Казаченков — и уфимцы ищут касание через видеоповтор, но не находят. Судьи засчитали финальный мяч, 25:22.

Последний сет, «Локомотив» разогнался до 18:15, сохранил преимущество до 20:17, а затем 4 эйса подряд от Казаченкова и атака Бережко завершили матч со счетом в последней партии 25:17.

Напомним, игра проходила на Локомотив-Арене в рамках полуфинала Кубка России.

Последние 2 матча полуфинала состоятся 6 ноября.

16:00 НСК «Урал» (Уфа) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

19:00 НСК «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)

Билеты сразу на два матча можно купить на сайте Локомотив-Арены.