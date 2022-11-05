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Жителя Новосибирска избили в Казахстане за то, что "Крым и Донбасс – наши"

Фото Жителя Новосибирска избили в Казахстане за то, что "Крым и Донбасс – наши"
Фото Жителя Новосибирска избили в Казахстане за то, что "Крым и Донбасс – наши"

Фото автора

В интернете появилась видеозапись, на кадрах которой жителя Новосибирска бьют после того, как он заявляет, что Крым и Донбасс – наши.

Короткая видеозапись длится всего лишь 20 секунд. Сначала у молодого человека спрашивают: "чей Крым?" Он отвечает, что наш. Потом неизвестные собеседники у него интересуются: "чей Донбасс?" Герой ролика отвечает аналогичным образом. После этого мужчина получает два удара по лицу.

Это видео появилось в Telegram-канале "Плохие новости 18+", но уже разошлось и по другим соцсетям. Приняты ли какие-то меры в отношении обидчика россиянина – неизвестно.

Напомним, уехавшие с начала спецоперации в Казахстан россияне уже не раз жаловались на проблемы в чужой стране.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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