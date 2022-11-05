Звонок с номера сына: как мошенники опустошают банковские карты пенсионеров

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Ваш сын попал под мобилизацию, мама спаси, срочно вышлите деньги – на эти и другие подобные фразы попадаются, как на рыба на крючок, пожилые россияне. Всё чаще стали поступать звонки от мошенников прямо с телефона ребёнка.

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По информации пресс-службы МВД России, с начала 2022 года раскрыто больше десяти тысяч фактов телефонного и интернет-мошенничества. Задержаны 688 человек, почти половина из них мошенничала не по разу. Современные технологии позволяют обманывать людей из разных регионов и стран. Летом, к примеру, выяснилось, что от турецких хакеров пострадали больше двух тысяч россиян. Чаще всего «клиентами» мошенников становятся доверчивые пенсионеры.

Типичные схемы развода на деньги

· Пенсионеру звонят якобы представители банка, где он получает своё пособие по возрасту, и сообщают о несанкционированном переводе денег с карточки клиента. Для блокировки незаконной операции предлагают выслать номер карты и CVC-код. Эти данные открывают преступникам доступ к счетам и депозитам пользователей.

· Мошенники звонят либо отправляют SMS-сообщение на телефоны пенсионеров о розыгрыше призов, который проводит некая компания совместно с оператором сотовой связи. "Победителям" предлагают забрать приз в другом городе либо получить за него денежную компенсацию. Далее работает все та же схема: просят данные и с их помощью переводят деньги с карты и депозита на свои счета. В Нижнем Новгороде ранее судимый мужчина таким образом обманул больше 40 человек.

«Ваш сын попал под мобилизацию» или «Мама, помоги!»

Самый старый, но отлично работающий, способ отъёма денег у пожилых людей — это звонок от, якобы, их детей. До нынешнего года версия таких звонков звучала примерно так: «Алло, ваш сын (дочь) стал виновником аварии! Срочно перечислите деньги, чтобы не началось следствие».

Ещё одна и более изощренная версия подобного типа. Когда звонят прямо с телефона ребёнка. На самом деле, телефон у ребёнка либо украден, либо найден на улице (случайно обронил), а мошенники всего лишь нашли ваш номер под именем «Мама» в его телефоне.

Во этих смехам мошенники просят перечислить деньги для спасения дитя и в этот момент перехватывают все данные о банковской карте, обнуляя ваши счета до последней копейки.

Премия за вакцинацию

Популярный пандемийный развод 2020-2021 годов встречается и сейчас, но уже реже. Злоумышленники обещают 5 тысяч рублей за прививку и просят сообщить данные карты, якобы, для перевода премии. Что происходит далее, не стоит объяснять.

Игра на чувствах стариков

Нередко мошенники прибегают к обману, оформляя на граждан банковский кредит. Обычно злоумышленники втираются в доверие или вызывают у человека состояние паники. Цель таких действий заключается в том, чтобы получить паспортные данные. Подобные сведения в дальнейшем используются для оформления займа и вывода средств.

Чудо-лечение по телефону

Лица пенсионного возраста нередко готовы отдать значительные средства ради здоровья. В поисках чудодейственных способов и лекарств они нередко обращаются к экстрасенсам и знахарям, чем всегда готовы воспользоваться мошенники.

В Кировской области жительница почти месяц «лечилась» при помощи разговоров по телефону, а результатом стал счет почти на 2 млн. рублей. Избежать обязанности по таким квитанциям практически невозможно.

Мошенники из банка

Бывает, что мошенники звонят пенсионерам и требуют перевести деньги для получения различного рода социальных выплат и компенсаций, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Встречаются и нечистые на руку работники банка, которые ради выполнения плана продаж готовы оформлять на клиентов абсолютно ненужные им услуги.

А выход из этой ситуации простой — не соглашаться на более выгодные, с точки зрения сотрудников, продукты.

Как защитить родных пенсионеров?

Не оставляйте пожилых людей один на один с мобильным банком и другими высокотехнологичными вещами, — советует ведущий аналитик компании "Финист" Андрей Перекальский. — Лучше сами создайте им личный кабинет и по их просьбе производите там все необходимые действия. Также можно установить на домашний компьютер или мобильное устройство, через которые вы взаимодействуете с банками, продвинутую защиту, включая защиту от программ-вымогателей и поддельных сайтов. И, конечно, дайте им прочесть эту публикацию.