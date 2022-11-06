Будет новый мировой порядок: рассекречено последнее пророчество Нострадамуса до 2024 года

Freepik, authors: CSA-Printstock, undefined undefined, selimaksan, DedMityay, panida wijitpanya

Знаменитый монах Авель, которые также известен как Нострадамус за всю свою жизнь сделал множество предсказаний о грядущем будущем. Некоторые из его пророчеств уже сбылись, а сбудутся ли другие – покажет время. В материале Сиб.фм публикуем последние пророчества алхимика.

Какие предсказания Нострадамуса уже сбылись?

Трудно не верить Нострадамусу, так как многие его пророчества уже с точностью сбылись. Так, он предсказывал приход к власти Адольфа Гитлера, Вторую Мировую, полеты в космос, французскую революцию, Великий лондонский пожар и смерть Генриха II. А не так давно сбылось еще одно его предсказание.

Нострадамус писал в книге «Пророчества» (1555 год), что в 2022 году не станет политического лидера, и его смерть повлечет за собой глобальные перемены. Как оказалось, провидец говорил о королеве Великобритании Елизавете II, которая умерла 8 сентября. Любопытно, что после этого британцы начали массово скупать книги с предсказаниями французского астролога.

Предсказания Нострадамуса на 2022-2023 год

Нострадамуса считал, что в течение нескольких лет в мире будет крайне напряженная политическая обстановка. Он предвещал множество смертей, однако не уточнял, какие именно страны будут конфликтовать.

Кроме того, пророк предсказал глобальное потепление, в связи с которым повысится уровень моря и начнутся различные катаклизмы: землетрясения, пожары, засуха, наводнения. Возможно, Земле также угрожает падение метеорита.

Также он говорил об экономической катастрофе, которая явно будет длиться не один год. После начала пандемии и политических конфликтов цены во всем мире начали резко расти, доход большей части населения при этом не увеличился, напротив, многие потеряли работу.

Когда, по версии Нострадамуса, начнется светлая полоса?

Пророк считал, что все несчастья — это наказания за людские грехи, которые необходимо искупить. Однако всегда есть свет в конце туннеля.

Французский астролог писал о многочисленных человеческих жертвах, государственных переворотах и борьбе за власть. В 2025 году людям также придется противостоять последствиям глобального потепления — будут различные природные катаклизмы. Но спустя несколько лет страдания закончатся.

Нострадамус предсказал, что мир и спокойствие наступят в 2026 году. После затяжного конфликта к власти придет новый правитель, который наведет порядок и вернет чувство стабильности обществу. Неизвестно, о какой именно стране идет речь. Пророк также вещал, что в этом же году люди в России обнаружат в земле нечто, что сделает их великим народом.

Некоторые исследователи утверждают, что, согласно пророчествам Нострадамуса, в нашем государстве светлая полоса начнется раньше — в 2024 году. В 2025 году может образоваться новый союз, в который будут входить Россия, Китай, Великобритания и Индия. И это сыграет на руку нашей стране — у нее появится шанс добиться мирового влияния.

Однако спокойствие в мире продлится недолго. Уже в 2027 году появится новый правитель-диктатор, который будет управлять одной пятой всего населения. Предположительно, этот человек родится в Индии или Китае.



Несмотря на непростую обстановку, технологии продолжат развиваться. Нострадамус предсказал, что в 2028 году люди впервые полетят на Венеру, сделав новые открытия. С 2034 года во всех сферах деятельности начнут использоваться роботы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что появилось пророчество Матроны о событиях после Великого затмения. Напомним, что в сети появилось пророчество от слепой провидицы Ванги, а также расшифровано видение индийского подростка-пророка о будущем России.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.