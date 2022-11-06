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День матери в 2022 году: какого числа отмечается, традиции праздника

Фото День матери в 2022 году: какого числа отмечается, традиции праздника
Фото День матери в 2022 году: какого числа отмечается, традиции праздника

Freepik, authors: evgenyatamanenko

Ежегодно День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году торжество выпадает на 27 ноября. В материале Сиб.фм рассказываем об истории и традициях дня.

День матери считается относительно молодым праздником, так как он отмечается с 1998 года. Между тем чествование женщины-матери имеет многовековую историю. День почитания матери происходит от древнегреческого культа матери. Богиня-мать — главное женское божество во многих религиях и мифологиях мира.

Фото День матери в 2022 году: какого числа отмечается, традиции праздника 2

Символом Дня матери в России является незабудка. Этот цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную материнскую любовь. А плюшевый мишка с незабудкой в лапках — главный атрибут праздника.

День матери не везде отмечается 27 ноября. Свыше 20 стран мира отмечают этот праздник во второе воскресенье мая. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия.

Фото День матери в 2022 году: какого числа отмечается, традиции праздника 3

Есть еще международный день матери, который приходится на второе воскресенье мая. В этом году праздник выпадал на 8 мая. В любом случае, мама будет рада поздравлению и теплым словам в любую из этих дат. Несмотря на то, что в России этот праздник является молодым, мамы всегда помнят о нем и ждут внимания от детей в этот день.

Традиционно в День матери по всей стране проходят концерты, конкурсы, акции, выставки. Праздничные программы к этому дню обязательно готовят в школах и детских садах. Дети рассказывают трогательные стихи про мам, рисуют их портреты и делают подарки своими руками.

Фото День матери в 2022 году: какого числа отмечается, традиции праздника 4

Отметим, что главный смысл праздника в том, чтобы уделить внимание своим матерям. А если вам хочется порадовать маму чем-то необычным, можно вместе сходить на фотосессию, профессиональный мастер-класс, либо устроить праздничный ужин в необычном кафе или вместе сходить в кино.

Кроме того, если ваша мама активный пользователь социальных сетей, для нее можно сделать видеоролик с вашими совместными фотографиями, которые точно тронут мамину нежную душу и сердце.

Ранее Сиб.фм публиковал список из пяти подарков, которые точно понравятся мамам. Также мы публиковали красивые поздравительные открытки и стихи.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
традиции
праздник
День матери
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