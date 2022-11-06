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общество

Длинный ноготь нашла в заказанных роллах жительница Новосибирска

Фото Длинный ноготь нашла в заказанных роллах жительница Новосибирска
Фото Длинный ноготь нашла в заказанных роллах жительница Новосибирска

Фото из публикации на «Флампе»

Жительница Новосибирска обнаружила обрезок ногтя в привезённых суши.

5 ноября на «Флампе» появился отзыв об одной из компаний, занимающейся приготовлением и доставкой роллов и суши: в отклике жительница Новосибирска жаловалась на качество привезённого ей заказа. Больше всего горожанку возмутили не вкусовые характеристики, а найденный внутри одного из роллов обрезок ногтя.

«Мы представляем, какие у вас повара, раз такие длинные ногти, ужас просто», — написала она в сообщении компании.

Кроме того, женщина подчеркнула, что доставленные суши были холодными и с маленьким количеством начинки.

В ответ на негативный отзыв представитель компании принёс извинения клиентке, а также пообещал разобраться в произошедшем.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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