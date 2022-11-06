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Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты

Фото Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
Фото Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты

Фото: соцсети Алисы Михайленко

Модель из Новосибирска победила в конкурсе Lady World 2022 в Сочи.

Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко получила главный приз на международном конкурсе красоты Lady World 2022, которых проходил 1 ноября в Сочи. Девушка завоевала титул «Первой леди мира», сказано на сайте конкурса.

За корону леди мира, которая была главным призом конкурса, соревновались 22 участницы из девяти стран. Девушкам предстояло преодолевать различные препятствия. Среди них подъем в платье на горную вершину высотой больше 2 тысяч метров, полёт на воздушном шаре и прыжки с веревкой в парке аттракционов с высоты 207 метров.

Помимо всего прочего, оценивали и красоту участниц конкурса.

По итогам всех испытаний корону леди мира завоевала 31-летняя жительница Новосибирска, фитнес-модель Алиса Михайленко.

Напомним, ранее психолог из Новосибирска стала "Миссис Мира" на конкурсе красоты в Баку.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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