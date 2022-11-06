Мокрый снег с сильным ветром и похолодание придут с 7 ноября в Новосибирск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншот из сервиса Gismeteo

Предстоящая неделя в Новосибирске будет снежной, ветреной и прохладной: синоптики предупреждают о высоком уровне осадков и понижении температуры.

С 7 ноября жителям Новосибирска стоит начать подготовку к ощутимому похолоданию и частому выпадению осадков: исходя из данных метеорологического сервиса Gismeteo, большую часть следующей недели жителей ждут снег с дождём, резкое снижение температуры и крепкий ветер.

7, 8 и 9 ноября пройдут без осадков: столбики термометров будут держаться на значениях 0 и -1, в ночное время опускаясь до -4. Кроме того, ожидаются пасмурность и ветер до 13 метров в секунду.

Четверг станет самым богатым на осадки днём грядущей недели: 10 ноября начнётся усиленное выпадение снега, уровень осадков достигнет 6,8 миллиметров, а скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду.

С 11 по 13 ноября снег станет выпадать менее интенсивно — максимальный уровень выпавших осадков останется на 4,8 миллиметрах, а вот спад температуры продолжится. В ночь с 11 на 12 ноября термометры покажут семь градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит 12 метров в секунду.

В воскресенье, 13 ноября, вместе со снегом пройдёт и дождь. Температура на улице поднимется до +1, а вот ветер усилится сразу до 17 метров в секунда (согласно специальной шкале, он определяется как «очень крепкий»).

Как писал Сиб.фм ранее, также синоптики предупреждают о вероятности похолодания сразу до -16 градусов.