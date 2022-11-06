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общество

Муж живёт на две семьи: пять железных признаков измены

Фото Муж живёт на две семьи: пять железных признаков измены
Фото Муж живёт на две семьи: пять железных признаков измены

Freepik, authors: EmirMemedovski, skynesher, fizkes

Семейный психолог Мишель Девани назвала признаки мужской измены и объяснила, как понять, что партнер живет на две семьи.

Семейный психолог рассказала, что мужчины заводят вторую семью, потому что их связь с любовницей со временем может перерасти в нечто большее чем просто интимные отношения, а отказываться от жены они не хотят, так как привыкли к определенным отношениям. Психолог уверена, что рано или поздно женщина, которой изменяют, начинает чувствовать, что что-то не так.

Фото Муж живёт на две семьи: пять железных признаков измены 2

«Это не миф, что женщины обладают шестым чувством, они обязательно обнаружат обман. Другое дело, как собрать доказательства», — отмечает эксперт.

Одним из признаков измены может быть желание охранять телефон, говорит Девани. Если мужчина боится оставить гаджет без присмотра или устанавливает на нем сложный пароль, то, скорее всего, он что-то скрывает. Психолог также считает, что если партнер изменил однажды, то вероятность возникновения новых связей на стороне возрастает.

Об измене может свидетельствовать резко изменившийся образ жизни партнера. Например, привыкший подолгу спать по утрам в выходные мужчина может начать просыпаться раньше и уезжать на срочные деловые встречи или встречи с друзьями, считает психолог.

Фото Муж живёт на две семьи: пять железных признаков измены 3

Кроме того, изменяющий человек становится подозрительным и начинает агрессивно охранять свою территорию. Свидетельством неверности может стать нежелание мужчины появляться вместе со своей второй половиной на публике. В ответ на вопросы о том, где он был, может последовать агрессия и обвинения женщины в том, что она устраивает ему допросы.

Тем, кто сомневается в верности партнера, Мишель Девани советует открыто поговорить с ним о своих чувствах и по возможности собрать информацию у друзей и родственников.

Ранее Сиб.фм писал о обладателях мужских имен, которые изменяют чаще всего. Напомним, кто из представительниц зодиакального круга разрушает отношения, а также стали известно в каком возрасте люди чаще всего изменяют друг другу.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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