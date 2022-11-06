Мужчины с этими именами изменяют чаще всего

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Медицинский сайт WebMd в прошлом году провел исследование на тему мужских измен, в ходе которого, они назвали имена мужчин, которые склонны к изменам.

Иван

Обладатели этого имени считаются первыми в списке изменщиков. Причина этому природная хитрость и желание отомстить, а также частый «спортивный интерес».

«Дорожит браком, но это не значит, что он откажется от возможности испробовать свои мужские чары на одной из подружек жены», — говорит исследователь Борис Хигир.

Василий

Эти мужчины считает чрезвычайно важным быть галантными с женщинами. Им льстит, что женщины считают обладателей имени именно такими. Поэтому, по мнению эксперта, не удивительно, что все эти заигрывания «в джентльмена» и «любимчика публики», часто переходят грань светского или рабочего общения.

Андрей

Часто причиной измен со стороны такого мужчины становится врожденное чувство независимости, тщеславие и даже гордыня. А если вы не хотите, чтобы Андрей сбежал в чужую постель — прекратите оказывать на него давление и критиковать. И то, и другое — удар по самолюбию. А самоутверждаться такой человек предпочтёт не рядом с вами, а на стороне.

Дмитрий

Большинство Дим — безумно влюбчивые, обожают общество красивых женщин и очень коммуникабельные. Такой «букет» достоинств дает почву для серьезных измен.

«Новое чувство захватывает его так сильно и безраздельно, что он без особых угрызений совести меняет свои симпатии», — говорит исследовать.

Петр

Постоянная смена партнерш у Петра, даже при наличии многолетней пары, обусловлена, как правило, двумя факторами. Первый — повышенная сексуальная активность, граничащая с эротическим безумием. Второй — вечные поиски любви. С детства таким мальчикам не хватает теплоты и внимания, они нуждаются в повышенной ласке и заботе, вот и с возрастом отправляются на поиски этой ненасытной и всепоглощающей любви.

Степан

Даже самой веселой мужской компании Степы предпочтут общество женщины. В присутствии дамы такой мужчина расцветает, неумолкаем, становится щедрым на комплименты, однако это не на долго, ведь у него очень переменчивый характер.

Даниил

Ревнивец и собственник. С детства настаивает на том, чтобы его друзья и подруги были верны только ему и постоянно находились рядом. И с годами это чувство только усиливается. Любопытно, что изменяет Даниил не «для здоровья», азарта или спортивного интереса — в новой знакомой или коллеге его возбуждает ум.

Марк

Форменные эгоисты, требующие к себе постоянного внимания. Поэтому причиной измен Марка часто становится банальное «Хочу, и все!». Способствует флирту и природная артистичность, и блестящее чувство юмора. Не удивительно, что спутнице такого человека приходится постоянно нервничать.

Денис

Денисы часто страдают повышенной эмоциональной возбудимостью, и в качестве снятия нервного напряжения или волнения нередко выбирают секс. Поэтому постоянными его любовниц не назовешь, скорее, это краткосрочные антидепрессанты.

Николай

Все дело в том, что они мастерски умеют скрывать измены. Уличить их во лжи довольно сложно. Но нередко Коли все-таки изменяют просто ради физического удовлетворения, не более того.

Ранее Сиб.фм писал о том, почему мужчины влюбляются в женщин после 45. Напомним, обладатели каких имен никогда не по любят по-настоящему, а также стало известно, как распознать импотента на первой встрече.

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