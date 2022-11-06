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общество

Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ

Фото Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ
Фото Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ

Фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России анонсировал очередное совещание Совбеза.

Владимир Путин на следующей неделе проведёт традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Встречу сегодня анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что последнее плановое совещание Совбеза РФ прошло 19 октября. Тогда Путин выступил с заявлениями о нейтрализации угроз нацбезопасности в сфере миграции и регулировании миграционных процессов в интересах социально-экономического развития России и общественно-политической стабильности.

Кроме того, в начале октября Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности осудил террористические акты в исполнении украинских спецслужб. Глава государства предупредил о жёстких мерах реагирования на каждый подобный случай.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о специальной военной операции на Украине и её задачах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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