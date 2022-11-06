Редко доживают до 60-ти: людей этих знаков Зодиака отличает слабое здоровье

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Моя малообразованная бабуля из глухой сибирской деревушки была далека от астрологии, но часто говорила: на две даты в своей жизни нельзя повлиять – дата рождения и смерти. Современные эксперты в области нумерологии и эзотерики подтверждают эти слова. Причем среди 12-ти знаков Зодиака есть, как долгожители, так и те, кому не суждено дожить даже до 60 лет.

Распорядиться можно по разному

Сразу оговоримся, даже если звёзды пророчат долгую, счастливую жизнь, глупо растрачивать её бездумно и влачить отмерянный земной срок в болезнях и пороках. Если вы обнаружили себя в списке знаков Зодиака с коротким жизненным путём, просто помните, гороскоп — это не предсказание, а напутствие, пожелание, которое можно принимать или не принимать к сведению.

Начнём с Зодиакальных долгожителей

Тройку лидеров по продолжительности жизни составили Овны, Тельцы и Близнецы.

1. Телец: Знак справедливо возглавляет зодиакальный топ долгожителей, потому что средняя продолжительность жизни женщины-Тельца 79,5 лет, мужчины — 81,5.

2. Овен: природа подарила представителям этого знака крепкую нервную систему и твердый характер. Поэтому есть все предпосылки к долгой жизни без особых проблем со здоровьем. Средний возраст и мужчин, и женщин — 78-79 лет.

3. Близнецы: представители знака могут похвастаться до преклонных лет стройной фигурой и крепким здоровьем — мужчины в среднем живут до 80 лет, женщины на 5 лет дольше.

Короткий жизненный цикл

Три знака Зодиака, по мнению астрологов, обычно не доживают до 60 лет. Главная причина – излишняя эмоциональность, которая буквально сжигает их жизнь.

Рыбы: часто страдают различными недугами. У мужчин-Рыб возникают заболевания органов дыхания, артрит и много чего еще. Увы, женщинам-Рыбам также не повезло с этим делом: у них часты недуги кровеносной системы, проблемы с сердцем и так далее. В итоге, многие Рыбы часто не доживают до 60 лет.

Стрелец: слишком слабый иммунитет не позволяет многим представителям этого знака Зодиакального круга дожить до глубокой старости, их тела сходят с жизненной дистанции едва ли не раньше 60 лет.

Скорпион: согласно астрологической статистики, мужчины-Скорпионы в среднем живут до 63 лет, а вот женщины, как ни странно, и того меньше — до 62. Как правило, представители этого знака мало следят за своим здоровьем, а зря – у них есть все шансы поспорить со звёздами.

Выхода нет только из гроба

Пока человек жив, он способен в любом возрасте многое исправить в своей судьбе. Трём знакам Зодиака из второго списка астрологи настоятельно советуют поумерить пыл, обуздать темперамент. А ещё научиться воспринимать жизненные неурядицы спокойно, замечать в каждом моменте прекрасное. Не рискуйте без надобности! Ну и, конечно, почаще посещайте доктора.