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Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись

Фото Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись
Фото Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись

Freepik, authors: Tassii, SrdjanPav, Prostock-Studio, Maya23K

Легенда мирового кинематографа Софи Лорен поделилась секретами вечной молодости.

Регулярный уход

Фото Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись 2

«Даже некрасивая женщина при регулярном уходе за собой когда-нибудь станет прекрасной, а любая красавица с годами рискует растерять все, что имеет, если не будет ухаживать за теми дарами, которыми ее наградила природа», — дает совет Софи Лорен.

Здоровый сон

Фото Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись 3

София Лорен редко ложится спать позже девяти вечера и тщательно следит, чтобы температура воздуха в спальне не поднималась выше 20 градусов.

Акцент на глазах

Фото Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись 4

Глаза — главный акцент в макияже звезды. Естественный тон лица, персиковые румяна, мягкие оттенки губной помады без перламутра, а вот глаза Софи Лорен всегда подчеркивает темными тенями и густыми стрелками, чтобы отразить в них ту откровенную чувственность, что сводит с ума мужчин не одного поколения.

Состояние волос

Фото Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись 5

Волосы, по мнению актрисы, должны не просто быть хорошо уложены, а выглядеть здоровыми «Прическа влияет на то, как сложится ваш день, а в итоге — и вся жизнь», — любит повторять София Лорен. Секрет сияния ее волос — маски из теплого оливкового масла.

Правильно подобранный гардероб

Фото Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись 6

По словам звезды кинематографа, главная задача при выборе одежды — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Женственный силуэт и глубокие декольте Софии Лорен сводили с ума весь мир.

Ранее Сиб.фм писал о том, что косметолог проболтались, как за 15 рублей вернуть молодость коже. Напомним, какую ошибку в макияже допускают женщины за 40, а также рассказываем об омолаживающих упражнениях.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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