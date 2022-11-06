Софи Лорен раскрыла секрет вечной молодости: вот без чего не обойтись

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Легенда мирового кинематографа Софи Лорен поделилась секретами вечной молодости.

Регулярный уход

«Даже некрасивая женщина при регулярном уходе за собой когда-нибудь станет прекрасной, а любая красавица с годами рискует растерять все, что имеет, если не будет ухаживать за теми дарами, которыми ее наградила природа», — дает совет Софи Лорен.

Здоровый сон

София Лорен редко ложится спать позже девяти вечера и тщательно следит, чтобы температура воздуха в спальне не поднималась выше 20 градусов.

Акцент на глазах

Глаза — главный акцент в макияже звезды. Естественный тон лица, персиковые румяна, мягкие оттенки губной помады без перламутра, а вот глаза Софи Лорен всегда подчеркивает темными тенями и густыми стрелками, чтобы отразить в них ту откровенную чувственность, что сводит с ума мужчин не одного поколения.

Состояние волос

Волосы, по мнению актрисы, должны не просто быть хорошо уложены, а выглядеть здоровыми «Прическа влияет на то, как сложится ваш день, а в итоге — и вся жизнь», — любит повторять София Лорен. Секрет сияния ее волос — маски из теплого оливкового масла.

Правильно подобранный гардероб

По словам звезды кинематографа, главная задача при выборе одежды — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Женственный силуэт и глубокие декольте Софии Лорен сводили с ума весь мир.

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