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общество

Срочников из Новосибирской области не будут отправлять в зону СВО

Фото Срочников из Новосибирской области не будут отправлять в зону СВО
Фото Срочников из Новосибирской области не будут отправлять в зону СВО

Фото: Минобороны РФ

Призывники-срочники из Новосибирской области не будут отправлены в зону СВО.

Срочники из Новосибирской области, призванные осенью, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Новосибирские новости» со ссылкой на военного комиссара региона Евгения Кудрявцева.

В Новосибирской области в общей сложности призовут около двух тысяч человек молодых людей. В этом году призывная кампания началась на месяц позже из-за частичной мобилизации.

«На территории новосибирской области действуют 42 призывных комиссии для осуществления мероприятий призыва. Военный комиссариат Новосибирской области к призыву полностью подготовлен», — сообщил Евгений Кудрявцев.

Сообщается, что призывники отправятся по местам службы с 9 ноября по 15 декабря. Военком отметил, что служба будет проходить ан всей территории России, кроме тех регионов, где ранее объявили военное положение.

Напомним, мобилизованные рассказали, что происходит в НВВКУ Новосибирска после окончания мобилизации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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